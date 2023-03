Número total de ogivas nucleares aumentou em todo o mundo, diz ONG norueguesa

O número de ogiva nucleares operacionais em todo o mundo aumentou em 2022, nomeadamente na Rússia e na República Popular da China, de acordo com uma organização não-governamental norueguesa.

Em 2023, as nove potências nucleares (oficiais e oficiosas) detêm um total 9.576 ogivas nucleares prontas a serem usadas, "equivalendo a uma força igual a 135 mil 'bombas de Hiroshima'", disse hoje a Norsk Folkehjelp.

O relatório da organização não-governamental (ONG) com sede em Oslo refere que o aumento de 136 ogivas ao arsenal nuclear mundial - no ano passado - é atribuível à Rússia, que possui o maior número (5.889 ogivas operacionais), a par da República Popular da China, Índia, Coreia do Norte e Paquistão.

"Este aumento é preocupante e mantém uma tendência que começou em 2017", disse Grethe Lauglo Ostern, uma das responsáveis pelo relatório.

"O número total de armas nucleares em todo o mundo vai voltar a aumentar em breve, pela primeira vez desde a Guerra Fria", advertiu Lauglo Østern.

Por outro lado, o número total de armas atómicas, incluindo os projéteis que foram retirados por longevidade, continua a baixar.

O número de armas atómicas passou de 12.705 para 12.512, num ano, devido ao desmantelamento das ogivas mais antigas dos arsenais russos e norte-americanos.

As oito potências nucleares oficiais são os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França, a República Popular da China, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte.

O Estado de Israel possui armamento nuclear mas não está incluído no grupo oficial.