Centenário de Natália Correia celebrado com espectáculo no Teatro

A Feira do Livro do Funchal encerrou hoje às 21 horas com o espectáculo "Colheres de Prata – Centenário de Natália Correia", que subiu ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias.

"Colheres de Prata" é um espectáculo composto por diversos 'quadros', onde os gestos, poses, atitudes e escrita de Natália Correia são encenados por actores e actrizes que realizaram um casting, numa tentativa de definir uma imagem fixa da autora portuguesa.

A encenação da peça foi realizada por Rosa Coutinho Cabral e acompanhada por Ângela de Almeida.

Tanto as personagens, como as interpretações ficaram a cargo de Alexandra Sargento, Carolina Bettencourt, Hugo Amaro, Joana Seixas, João Araújo, João Cabral, Leonor Cabral, Maria Galhardo, Mariana Pacheco Medeiros, Milagres Paz e Paula Guedes.

Amanhã, 2 de Abril, marca o último dia da Feira do Livro do Funchal, tendo como destaque uma conversa entre Ruy de Carvalho, Joana Seixas e Rosa Coutinho Cabral, que irá ter lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 16 horas.