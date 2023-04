Três seleções de voleibol da Madeira participam no Torneio Centenário nos Açores

As seleções regionais de Voleibol, sob responsabilidade da Associação de Voleibol da Madeira, participam entre segunda e quinta-feira, 3 a 6 de Abril de 2023, no XXVII Torneio Centenário da Prática do Voleibol, em São Miguel, nos Açores, organizado pela Associação de Voleibol de São Miguel.

A Madeira participará com três seleções regionais nos escalões de Cadetes Femininos, Juvenis Femininos e de Juvenis Masculinos nesta edição de 2023 do Torneio Centenário, destinado a atletas dos 14 aos 16 anos, de ambos os sexos, que conta com a participação de 15 equipas.

Em masculinos, a competição contará com 6 equipas: Seleção da Madeira; Seleção do Minho; Seleção dos Açores; Associação dos Antigos Alunos; Clube Desportivo 'Os Marienses' e Clube Desportivo Escolar das Flores.

Nos femininos estarão em competição 9 equipas: Seleção da Madeira (2 equipas); Seleção dos Açores; Seleção da Ilha de Santa Maria; Clube Kairós; Academia Carlos Silveira; Associação Académica de São Mamede (2 equipas) e Clube Voleibol Peso da Régua.

A competição feminina na primeira fase será constituída por 2 grupos, no modelo de todos contra todos a uma volta. A Seleção da Madeira de Juvenis Femininos está no Grupo 1 com o Clube Kairós, Associação Académica de São Mamede 'B', Seleção da Ilha de Santa Maria e a Academia Carlos Silveira. A Seleção da Madeira de Cadetes Femininos está no Grupo 2 com a Seleção dos Açores, Associação Académica de São Mamede 'A' e o Clube Voleibol Peso da Régua.

A primeira fase da competição masculina será constituída por 2 grupos de três equipas, no modelo de todos contra todos a duas voltas. A Seleção da Madeira (Juvenis Masculinos) está no Grupo 2 juntamente com a Seleção do Minho e Clube Desportivo 'Os Marienses'.

As Seleções da Madeira são coordenadas pelo selecionador das equipas femininas, Jorge Caldeira e conta com Paulo Branco como selecionador da equipa masculina.