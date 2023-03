Colóquio 'Mulheres Extraordinárias' recorda Lourdes de Castro

A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira, entidade que apoia e impulsiona o empreendorismo no feminino, inicia ao final da tarde desta quinta-feira, 30 de Março, a rubrica 'Mulheres Extraordinárias'. A primeira edição do colóquio vai abordar a vida e obra da artista plástica madeirense Lourdes de Castro.

A iniciativa, que terá frequência mensal, tem como objectivo evidenciar mulheres que se destacaram ao longo dos anos nas mais diversificadas áreas e que de algum modo contribuíram para o desenvolvimento económico, cultural, artístico, social e pedagógico da Região.

O primeiro colóquio realiza-se pelas 18 horas de hoje no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e contará com a participação da directora do espaço cultural, Márcia Sousa. Além de recordar Lourdes de Castro, será feita uma visita guiada à exposição que se encontra patente no MUDAS em sua homenagem.

A iniciativa é gratuita e aberta à população em geral.