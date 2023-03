Pelo menos três crianças foram mortas durante um tiroteio ocorrido hoje numa escola particular de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, segundo um porta-voz de um hospital local citado pelos 'media' norte-americanos.

O suspeito do tiroteio foi controlado pelas autoridades e morto na sequência da ação da polícia, informou o Departamento de Polícia de Nashville através da rede social Twitter.