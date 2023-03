19 mortos nos ataques aéreos dos EUA contra grupos pró-iranianos

O número de mortos dos ataques aéreos dos EUA contra grupos pró-iranianos na Síria, em resposta a um ataque com drones mortais, subiu para 19, disse hoje uma ONG, enquanto Washington insiste que não procurava um conflito com Teerão.

Novos ataques com foguetes das milícias iranianas tiveram lugar no final da sexta-feira, provocando mais ataques aéreos dos EUA, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Washington levou a cabo os ataques depois de o Pentágono anunciar que um empreiteiro norte-americano tinha morrido, outro empreiteiro e cinco militares tinham sido feridos por um ataque com drone "de origem iraniana" na quinta-feira, numa base da coligação liderada pelos EUA perto de Hassake, no nordeste da Síria.

O secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, disse ter ordenado "ataques aéreos de precisão [...] no leste da Síria, contra instalações utilizadas por grupos afiliados ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica", o exército ideológico iraniano, ataques sob as instruções do Presidente Joe Biden.

Hoje, a OSDH, com sede no Reino Unido, que tem uma extensa rede de fontes na Síria, disse que 19 pessoas tinham sido mortas nos ataques dos EUA: três soldados do regime sírio e 16 membros das forças apoiadas pelo Irão, incluindo 11 cidadãos sírios.

Depois dos ataques, Joe Biden disse que os EUA "não procuram um conflito com o Irão, mas estão dispostos a agir com força para proteger o seu povo".

Na sexta-feira, foram disparados dez foguetes contra a presença dos EUA e de forças da coligação na base da Green Village no nordeste da Síria, de acordo com o Comando Militar dos EUA para o Médio Oriente (Centcom).

Os ataques não causaram vítimas ou danos da coligação, mas um foguete que atingiu uma casa a quase cinco quilómetros da base causou "danos significativos", "ferindo ligeiramente duas mulheres e duas crianças", disse à agência France Presse a capitã norte-americana Abigail Hammock.

Mais tarde, na sexta-feira, as milícias iranianas apoiaram uma base no campo de gás de Conoco, provocando uma resposta aérea das forças da coligação contra alvos na cidade de Deir Ezzor, disse a OSDH.

O fogo de foguete atingiu então as instalações da coligação na base do campo petrolífero de Al-Omar e na zona rural a leste de Deir Ezzor, "causando danos materiais", acrescentou a OSDH. Uma "calma precária" regressou à zona de Deir Ezzor hoje de manhã, disse a mesma fonte.

Várias centenas de tropas americanas estão na Síria como parte de uma coligação que luta contra os remanescentes do grupo do Estado Islâmico (EI) e são frequentemente alvo de milícias.

As tropas norte-americanas apoiam as Forças Democráticas Sírias (SDF), que lideraram a batalha que desalojou o EI dos últimos territórios que controlou na Síria em 2019.

Dois dos soldados norte-americanos feridos na quinta-feira foram tratados no local do ataque, enquanto os outros três soldados e um empreiteiro norte-americano foram retirados, com apoio médico, para o Iraque, disse o Pentágono.

Em agosto de 2022, o presidente dos EUA ordenou ataques de retaliação semelhantes na província rica em petróleo de Deir Ezzor, após um posto avançado da coligação ter sido atacado por vários drones, sem causar baixas.

O Irão diz ter destacado as suas forças na Síria a pedido de Damasco, e apenas a título consultivo.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão faz parte da lista de entidades terroristas dos EUA.

Em várias ocasiões, a coligação internacional liderada pelos EUA reconheceu a realização de ataques na Síria Oriental contra combatentes pró-iranianos. Israel também realiza regularmente ataques no país, mas raramente se responsabiliza por elas.