Pelo menos 23 mortos e dezenas de feridos em vaga de tornados nos EUA

Pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois da passagem de vários tornados e chuvas torrenciais que arrasaram zonas rurais do oeste do Mississipi, EUA na noite de sexta-feira, divulgaram hoje as autoridades.

"Podemos confirmar 23 mortos, dezenas de feridos, quatro desaparecidos depois dos tornados da noite passada. Contamos com várias equipas de busca e resgate locais e estatais que continuam a trabalhar durante a manhã", informou a agência responsável pela gestão de emergências daquele Estado através de uma mensagem na rede social Twitter.

As operações de busca e resgate de sobreviventes estão a ser realizadas nos condados de Sharkey e Humphreys (oeste), referiu a agência.

O governador do Mississipi, o republicano Tate Reeves, visitou a zona e declarou estado de emergência, enquanto o Presidente norte-americano, Joe Biden, oefereceu "apoio federal pleno" para que as comunidades possam "recuperar dos efeitos desta tempestade".

As imagens "de todo o Mississippi são de partir o coração. Embora ainda estejamos a avaliar a extensão total dos danos, sabemos que muitos de nossos concidadãos não estão apenas sofrendo com familiares e amigos, mas também perderam suas casas e empresas", disse Biden, em comunicado.

O presidente acrescentou que o governo federal fará "todo o possível para ajudar" e estará presente "o tempo que for necessário", por meio da Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA), que já enviou efetivos para a área.

De sua parte, o governador Reeves garantiu que "o apoio de governadores, empresas, instituições de caridade e da administração federal foi tremendo".

A área mais afetada é a cidade de Rolling Fork no condado de Sharkey.

"Grande parte da cidade foi destruída", cerca de 100.000 habitações em Alabama, Mississipi e Tennessee estavam sem eletricidade às primeiras horas de hoje.