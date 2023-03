CDU denuncia "atentado ambiental" na Ribeira dos Socorridos

Na sequência de queixas feitas por diversas entidades mas, também por populares, sobre o aumento exponencial da actividade nas instalações da Central de Betão e Britagem dos socorridos, a CDU esteve hoje no Vale dos Socorridos, onde constatou existir um "atentado ambiental" na Ribeira dos Socorridos.

Na ocasião, o deputado Ricardo Lume, deu conta que "a população está preocupada com o aumento exponencial da actividade das pedreiras e britadeiras dos Socorridos, para além do tráfego excessivo de camiões que trazem pedra e areão para as instalações, para além de poeiras libertadas por toda esta operação que coloca em risco a saúde pública das populações que residem ali perto mas, também está a arruinar as produções agrícolas que existem nesta localidade".

O parlamentar considera que uma unidade industrial na zona de cheia de uma Ribeira como a Ribeira dos Socorridos "representa um verdadeiro perigo para pessoas e bens".

É importante referir que este material inerte está a ser depositado no Vale da Ribeira dos Socorridos na sua zona de cheia a montante do Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO) e da Central Termoelétrica da Vitória, responsável pela maior produção de energia na Região. CDU

Tendo em conta os impactos para a saúde da população e para o ambiente, a CDU classifica a situação como sendo "de estrema gravidade" e acusa o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal de "negligência" ao "permitir que sejam colocados milhares de metros cúbicos de inertes a montante do PEZO com todas as consequências que podem vir a ter para a segurança de pessoas e bens".

A CDU garante que vai intervir junto das autoridades competentes de forma a "apurar se existe matéria suficiente para a instauração de processo por crime ambiental" e aferir "eventuais cumplicidades com estas práticas por parte do Governo Regional e da CMF".