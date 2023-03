Costa agradado com "mensagem de grande confiança" de Lagarde

O primeiro-ministro, António Costa, expressou hoje "agrado" com "a mensagem de grande confiança" que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, transmitiu aos líderes da União Europeia (UE) quanto à solidez do sistema financeiro europeu.

Numa breve conferência de imprensa após a Cimeira do Euro, que encerrou dois dias de trabalho dos chefes de Estado e de Governo dos 27, e num dia em que as principais bolsas europeias acentuaram as perdas, arrastadas pela banca, devido ao regresso dos receios sobre a saúde financeira dos bancos europeus, Costa destacou a mensagem da presidente do BCE.

"A primeira mensagem que gostaria de transmitir é que registámos com agrado a mensagem de grande confiança que a senhora Lagarde transmitiu quanto à solidez do sistema financeiro europeu, explicando detalhadamente as diferenças entre o sistema regulatório europeu e o sistema regulatório norte-americano ou mesmo suíço, e, portanto, as razões pelas quais podemos ter confiança na estabilidade do sistema financeiro", disse o chefe de Governo.

O primeiro-ministro apontou que, por seu lado, teve "oportunidade de sublinhar que essa estabilidade e essa confiança seriam seguramente reforçadas se pudéssemos acelerar a conclusão da União Bancária, em particular com o sistema de garantia de depósitos".

Segundo Costa, "isso seria também fundamental para, associada à União de Capitais, reforçar a capacidade de investimento das empresas e nas empresas, de modo a que elas possam acelerar o seu processo de modernização e de participação na dupla transição, digital e energética".

"Com a garantia que é dada de suficiente liquidez no sistema bancário, é muito importante que essa liquidez seja orientada para o investimento produtivo, para a transição energética, para a criação de mais e melhor emprego, e não continue a ser consumido, como tem sido excessivamente, no investimento em imobiliário", declarou.

Questionado sobre o que teve oportunidade de dizer a Lagarde sobre as sucessivas subidas das taxas de juro que têm sido decididas pelo BCE, Costa disse que são publicamente conhecidas, e hoje reiteradas em Bruxelas, a posição da presidente da instituição, assim como a sua.

"É conhecido o que é que a senhora Lagarde disse, porque disse no Conselho exatamente o que tem dito em público. Quanto ao que eu disse no Conselho, também é exatamente o que eu tenho dito em público: convém que o BCE seja muito prudente relativamente à forma como está a conduzir esta política monetária", disse.

António Costa advertiu que "é verdade que a economia tem mostrado bastante robustez do que aquilo que se esperava, mas todos receamos que isso decorra do facto de ter havido uma acumulação muito significativa de poupança e liquidez fruto da pandemia e, conforme essas poupanças forem diminuindo, as medidas de aumento das taxas de juro possam ter efeito".

"No que diz respeito aos Estados, e em particular Estados onde há um elevado acesso ao crédito para habitação própria, naturalmente que têm de adotar medidas que protejam as famílias dos efeitos desta política do BCE", comentou.

Os líderes da UE reiteraram hoje que o setor bancário "é resiliente, com fortes posições de capital e liquidez", num dia em que vários bancos europeus estão em forte queda bolsista.

Num comunicado divulgado no final da cimeira da zona euro -- que decorreu em regime alargado -- no segundo dia do Conselho Europeu, os líderes europeus garantiram que a resiliência do sistema bancário da UE foi "significativamente reforçada" pela União Bancária.

"O nosso sistema bancário é resiliente, com fortes posições de capital e liquidez", salienta-se no comunicado, em que os chefes de Estado e de governo se voltam a comprometer "para completar a União Bancária".

As palavras da cimeira contrastam com a queda que vários bancos -- incluindo os alemães Deutsche Bank e Commerzbank -- em bolsa, devido à recente turbulência no setor e à incerteza sobre a evolução das taxas de juro.

A união bancária visa assegurar que o setor bancário da área do euro e da UE em geral seja estável, seguro e fiável, contribuindo assim para a estabilidade financeira.

Na cimeira do euro, Portugal esteve representado pelo primeiro-ministro, António Costa, e participaram como convidados o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.