"Em 2024 vamos pôr em marcha a realização da Bienal de Artes no Funchal"

Durante o seu discurso na abertura da 49.ª edição da Feira do Livro, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, revelou que em 2024 o Município irá colocar em marcha a realização da primeira Bienal Internacional de Artes no Funchal.

Em 2024, depois de concluirmos o Centro Cultural de Investigação do Funchal, nós vamos pôr a realização em marcha da Bienal de Artes na cidade do Funchal Pedro Calado

O autarca destacou ainda que a Câmara Municipal do Funchal tem feito questão que a Cultura hoje seja “destinada a todos, sem excepção”.

“Queremos uma democratização do acesso à cultura, não pode ser feita nem estar à disposição só de uma parte ou de uma elite da população, tem de ser feita e destinada a todos”, afirmou, acrescentando que, por isso, tem sido feito um “trabalho exemplar” por parte do departamento de Cultura da CMF.

Quando iniciamos este projecto no Município do Funchal em 2021, nós elegemos a Cultura como sendo o alicerce fundamental de desenvolvimento do nosso programa. Criamos o Departamento de Cultura específico para dar desenvolvimento e apoiar muitas associações (...) Estamos a fazer uma dinamização cultural muito grande em toda a cidade, apoiamos edições de livros, estamos a requalificar espaços físicos, como o auditório do Jardim Municipal e as novas instalações do Centro Cultural e Investigação do Funchal e mais do que isso, entre 2021 e 2022 passamos o orçamento na Cultura de 1 milhão para 2,5 milhões. Ou seja, hoje o orçamento do Município do Funchal destinado à Cultura representa 2% de todo o nosso orçamento Pedro Calado

Nesta Feira do Livro, que irá decorrer entre os dias 24 de Março e 2 de Abril, a organização tem em vista homenagenar a poeta Natália Correia e ao Teatro Municipal Baltazar Dias, que este ano celebra o seu 135.º aniversário.

Tem uma programação vasta e abrangente, onde nós pretendemos promover e divulgar sobretudo o trabalho de jovens criadores, artistas e músicas, onde nós queremos muito dar-lhe uma montra e um palco. Pedro Calado

Esta edição vai contar com 28 stands, 2 exposições, 4 instalações artísticas, 8 concertos, 11 lançamentos inéditos de livros, 3 espectáculos de teatro, 3 espectáculos multidisciplinares, animações de rua, 23 actividades infanto-juvenis, entre tantos outras coisas.