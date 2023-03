Reuniões de Câmara decorrerão nas freguesias do Porto Moniz

Com o objetivo de aproximar o poder local dos munícipes, o Município de Porto Moniz promoverá um ciclo de reuniões de câmara descentralizadas pelas quatro freguesias do concelho, informou esta tarde a autarquia, em nota de imprensa.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, esta iniciativa tem-se repetido em todos os mandatos, desde que o seu executivo foi eleito, com exceção apenas para o período em que decorreu a pandemia provocada pela COVID-19. “É com muito gosto que retomamos a realização das reuniões de câmara fora da Câmara Municipal, depois de interrompido o último ciclo de reuniões por motivo da pandemia que nos assolou a todos”, aponta Emanuel Câmara, ressalvando a importância da iniciativa que tem por objetivo o desenvolvimento de políticas de proximidade através da auscultação da população.

A primeira reunião deste ciclo terá lugar já na próxima quinta-feira, dia 9, na Junta de Freguesia de Achadas da Cruz. No mês de abril, uma das reuniões de câmara terá lugar na freguesia da Ribeira da Janela, enquanto no mês de maio, a freguesia do Seixal será o palco de uma das duas reuniões de câmara. É na freguesia de Porto Moniz que decorrerá, no mês de junho, aquela que será a última de um ciclo de reuniões de câmara a ter lugar em todas as freguesias do concelho.

Na ordem de trabalhos para esta reunião, estão assuntos de particular importância para a freguesia de Achadas da Cruz, como a alteração do horário de funcionamento do teleférico de transporte de pessoas ou a aprovação do desencadeamento do procedimento administrativo de revisão do Regulamento dos Teleféricos das Achadas da Cruz.

O presidente da autarquia reforça que esta iniciativa surge no âmbito das políticas de proximidade promovidas pelo seu executivo, e convida a população a participar nas reuniões que terão lugar nos próximos meses.