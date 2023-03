Club Brugge demite treinador após goleada sofrida na Luz

O inglês Scott Parker foi afastado do comando técnico do Club Brugge, horas depois da goleada sofrida em Lisboa, com o Benfica (5-1), que ditou o afastamento da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje o emblema belga.

Em comunicado, o campeão belga informou sobre a saída do treinador de 45 anos, que alcançou apenas duas vitórias nos 12 jogos que disputou, após suceder a Carl Hoefkens, também demitido, em dezembro do ano passado.

Parker, antigo médio internacional inglês, deixa o Club Brugge fora da 'Champions', numa temporada em que foi umas das equipas 'sensação' da prova, e no quarto lugar da Liga belga, a 21 pontos do primeiro posto, ocupado pelo Genk.

Nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o emblema belga foi derrotado em casa por 2-0 pelo Benfica, com os lisboetas a golearem na segunda mão, no Estádio da Luz, na terça-feira.

Antes da chegada do inglês, a formação de Bruges já tinha sido igualmente afastada da Taça da Bélgica.

Depois de iniciar a carreira de treinador nos escalões de formação do Tottenham, Parker comandou o Fulham e o Bournemouth, antes de rumar ao futebol belga.