FC Barcelona reforça liderança com triunfo sofrido sobre o Valência

O FC Barcelona reforçou hoje a liderança da Liga espanhola de futebol, ao bater em casa o Valência, por 1-0, com um golo do internacional brasileiro Raphinha, na 24.ª jornada da prova.

Em Camp Nou, com 90 mil adeptos nas bancadas, o antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting fez o único golo da partida, aos 15 minutos, deixando a equipa catalã provisoriamente com 10 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo classificado, que ainda hoje joga em Sevilha frente ao Bétis, de Rui Silva e William Carvalho.

Com o técnico Xavi castigado, o FC Barcelona desperdiçou uma grande penalidade na segunda parte, por Ferran Torres, e passou a atuar com menos uma unidade a partir dos 59 minutos, por expulsão do defesa uruguaio Ronald Araújo.

O Valência, que contou com os portugueses Thierry Correia e André Almeida, segue num surpreendente penúltimo lugar, a três pontos da 'salvação'. Na luta pela manutenção, no primeiro jogo do dia, o Valladolid ganhou novo fôlego (passou a estar dois pontos cima da zona proibida) após receber e vencer o Espanyol, por 2-1.