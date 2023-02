Quanto valem partidos e coligações a sete meses das eleições?

A sete meses das eleições regionais, o DIÁRIO revela na sua edição impressa de amanhã os resultados do estudo de opinião efectuado pela Aximage sobre as intenções de voto relativas ao sufrágio marcado para este ano.

Quisemos saber de que forma é que votariam os inquiridos se as eleições fossem agora, dando como adquirido que PSD e CDS, partidos que sustentam o governo desde 2019, concorrem coligados, como é desejo assumido das partes, opção que aliás foi posta à consideração e aprovada nos congressos partidários de social-democratas e centristas.

No estudo com base em 603 entrevistas efectivas foi feito entre 14 e 24 de Fevereiro recorrendo a duas técnicas: Aplicação online –CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas; entrevistas telefónicas – metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado.

A amostragem por quotas foi obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e três zonas geográficas distintas: Funchal; Este –Machico, Santa Cruz, Santana e Porto Santo; Oeste –Câmara de Lobos, Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz, Ribeira Brava, São Vicente.

O erro máximo da amostra é de 3,99%, para um grau de probabilidade de 95%.

Primeira sondagem dava maioria a PSD/CDS

Esta é segunda vaga dos estudos de opinião sobre as Regionais. A primeira, feita em finais de Outubro e publicada a 8 de Novembro no DIÁRIO, revelava que a coligação pré-eleitoral PSD/CDS recolhia 44,3% das intenções de voto, seguindo-se o PS com 21,8%, JPP com 7,7%, Chega com 2,2% Iniciativa Liberal com 1,9%, CDU com 0,9%, BE com 0,7% e PAN com 0,2%. Os Outros/Brancos/Nulos levavam 2,4% enquanto que 17,9% se revelavam indecisos.

Os eleitores mais fervorosos da coligação de direita votavam nos concelhos a Oeste (Câmara de Lobos, Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz, Ribeira Brava, São Vicente) e eram maioritariamente mulheres, tinham idades compreendidas entre os 18 e 34 anos e oriundos da classe média.

Terão PSD e CDS mais de 45,18%?

Nas Regionais de 2019, o PSD ganhou as eleições sem maioria absoluta, com 39,42% dos votos que garantiram 21 deputados. O CDS obteve 5,76% e 3 mandatos, o quanto baste para que fosse possível estabelecer uma aliança PSD/CDS que governa a Região desde então. A soma das duas partes foi de 45,18%.

A 22 de Setembro de 2019, o PS conquistou 35,76% dos votos, o que rendeu 19 deputados.

Os madeirenses garantiam ainda deputados ao JPP que alcançou 5,47% e 3 mandatos; e ao PCP-PEV que com 1,80%, obteve 1 mandato.

Nas últimas regionais votaram 55,51% dos eleitores inscritos.