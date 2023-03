IHM assinalou Dia da Mulher com almoço em Santana

Foi com um almoço em Santana que a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) assinalou, esta quarta-feira, o Dia Internacional da Mulher, juntando 250 mulheres, dos diferentes polos comunitários sob gestão daquela empresa pública.

Uma nota enviada à comunicação social pela SREI dá conta de que participaram nessa iniciativa a vice-presidente da ALRAM, Rubina Leal, e o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, bem como os elementos que integram o conselho de administração da IHM.

Na ocasião, Pedro Fino salientou que “a política habitacional da IHM vai muito para além da construção e da atribuição de habitações”, enaltecendo, deste modo, a importância de iniciativas como a que hoje teve lugar.

“Esta componente social é muito importante nos conjuntos habitacionais, nós temos sete polos comunitários que fazem um trabalho diário exemplar e é graças a esse trabalho que estamos todos hoje aqui a celebrar o Dia Internacional da Mulher”, enalteceu.

Já presidente do Conselho de Administração da IHM, João Pedro Sousa, para além de reforçar a importância do simbolismo deste dia, vincou que eventos como este servem para “cimentar laços de amizade entre as moradoras dos bairros sociais”.