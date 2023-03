Dia Internacional das Mulheres celebrado há 48 anos

Celebra-se hoje o Dia Internacional da Mulher pela sua 48.ª vez, uma data que foi instituída no dia 8 de Março de 1975 pelas Nações Unidas e que actualmente é comemorada em mais de 100 países — como um dia de protesto por direitos ou de edulcorada celebração do feminino.

Na Madeira são vários os eventos que estão agendados para o dia de hoje, alusivos a esta data marcante e que destacamos na nossa agenda.

Antes de enumerar os eventos e as iniciativas que se irão realizar um pouco por toda a ilha para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, fizemos questão de deixar neste espaço ‘online’ o destaque que o DIÁRIO fez na sua edição de há 48 anos sobre este dia especial.

“O D. N. aproveita a oportunidade de ser, hoje, o Dia Internacional da Mulher para publicar, na sequência de outros ‘dossiers’ já editados, um ‘dossier’ dedicado à Mulher. Este dossier de hoje tem a coordenação e direcção de Gilda Reis e orientação gráfica de Tolentino Nóbrega”. pode ler-se na primeira página do DIÁRIO do dia 8 de Março de 1975

Pode consultar os pdf’s referentes ao ‘suplemento’ de quatro páginas publicado há 48 anos.

Conheça algumas das iniciativas do Dia Internacional da Mulher a ter lugar na Região começando pelas Lojas do DIÁRIO.

A partir das 8 horas as três Lojas DIÁRIO na Rua Dr, Fernão Ornelas, 56, Rua da Alfândega 8 e Marina Shopping Piso 0, celebram o Dia da Mulher, oferecendo às suas leitoras, uma Flor e uma mensagem especial, na compra do DIÁRIO.

10 horas – A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural realiza, na Escola Agrícola da Madeira uma conferência subordinada ao tema “A Agricultura no Feminino”.

Entre as 10 e as 13 horas a Câmara Municipal do Funchal tem agendado inúmeras actividades dedicadas ao Dia Internacional da Mulher, e tendo como palco o Mercado dos Lavradores.

Entre as 10h30 e as 13 horas o Parque Temática ‘celebra a Mulher’ com uma exposição de pintura de Margarida Jardim, com uma conferência de imprensa, com uma representação teatral entre outros.

O Jardim de Santa Luzia abre portas pelas 12 horas, para a Feira do Dia da Mulher. O evento organizado pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria prolonga-se até às 22 horas.

Pelas 14h30 o SINTAP desloca-se até ao Estabelecimento Bela Vista para celebrar o Dia da Mulher com uma cerimónia de entrega de flores às trabalhadoras deste estabelecimento.

À mesma hora a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania promove a tertúlia “A Voz da Mulher”. Esta iniciativa, que terá lugar no Museu do Açúcar, a partir das 14h30, pretende partilhar as experiências e vivências de um conjunto de mulheres que conciliam o seu trabalho com a sua vida familiar e pessoal.

Pelas 19 horas o ISAL promove um seminário do Dia Internacional da Mulher.

A Escola Hoteleira da Madeira serve de palco pelas 19h30 do Jantar do Dia Internacional da Mulher do CDS-Madeira.

Saiba também outras iniciativas que estão agendadas para hoje na Madeira:

Pelas 8h30 o Hospital Nélio Mendonça serve de palco de um ciclo de conferências sobre a “História da Cirurgia da Madeira”, “Actualidade da Cirurgia Robótica” e o “Futuro da Formação de Internos na Cirurgia”.

Pelas 10h30 o presidente do Governo Regional marca presença na inauguração do novo bloco operatório do Hospital Nélio Mendonça.

Entre as 9h15 e as 11h15 a Escola Jaime Moniz tem agendado uma conferência subordinada ao tema “Escola: Uma janela para a Vida”, tendo como orador Carlos Freitas.

Ao final da manhã de hoje, a Casa de Saúde São João de Deus tem agendado várias iniciativas comemorativas ao dia do seu fundador. As festividades iniciam-se pelas 11 horas, na capela da Casa de Saúde, com a celebração eucarística na solenidade de São João de Deus. De seguida será inaugurada as novas instalações da Associação EntreLaços – Associação de Familiares e Amigos dos Utentes daquela instituição, associação presidida por Teresa Castro.

Segue-se um almoço convívio com a família hospitaleira de S. João de Deus e convidados.

Terá ainda lugar a homenagem a colaboradores com 25 anos de serviço hospitaleiro na instituição e colaboradores com avaliação de desempenho de excelência no ano de 2021.

Pelas 15h15 a Escola Secundária Francisco Franco serve de palco de uma palestra sobre “Bullying e Cyberbullying em contexto escolar”.

No desporto a Praça do Povo volta a receber ao longo de todo o dia o ‘Basquetebol na Cidade’ Depois das competições destinada aos atletas federados e aos universitários, a festa chega agora ao Desporto Escolar madeirense.

Foto ASPRESS

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Março:

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral larga do Tejo rumo ao Brasil.

1550 -- Morre, com 55 anos, São João de Deus, natural de Montemor-o-Novo, precursor do tratamento de doentes mentais.

1765 - O Parlamento britânico emite a Lei do Selo, destinada a tributar as colónias americanas.

1811 - Invasões francesas. Começa o cerco à fortaleza de Campo Maior pelo exército do marechal Mortier.

1857 - Operárias nova-iorquinas da indústria têxtil fazem uma greve pela igualdade de salários e a redução da jornada de trabalho para dez horas. São fechadas na fábrica onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca de 130 mulheres morrem queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de março como "Dia Internacional da Mulher".

1878 - Os exploradores portugueses Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e Serpa Pinto chegam a Belmonte, interior de Angola.

1914 - Fernando Pessoa cria o heterónimo Alberto Caeiro e começa a escrever "O Guardador de Rebanhos".

1920 - O Governo de António Maria Baptista é empossado. O gabinete é constituído por membros do partido democrático, havendo um ministro independente, o liberal Júdice Biker.

1927 - É criada a Direção-Geral de Segurança Pública.

1950 - A URSS anuncia a posse da bomba atómica.

1965 - Guerra do Vietname. Os EUA desembarcam 3500 fuzileiros no Vietname do Sul.

1974 - O diário francês Le Monde publica, com destaque, o texto de opinião de Mário Soares, no qual o líder do PS, no exílio, afirma: "a guerra (colonial) perde-se na Metrópole".

1975 - I Congresso da UDP, no Montijo.

1985 - Portugal obtém o estatuto de observador na Comissão Especial sobre a Carta das Nações Unidas.

- É constituída a Air - Atlantis, primeira companhia aérea portuguesa de voos "charter".

1986 - O Presidente da África do Sul, Pieter Botha, levanta o estado de emergência implantado em julho de 1985, em 36 distritos do país.

1990 - A Assembleia da República aprova o diploma que prevê a constituição da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

1991 - Guerra do Golfo. Representantes das forças aliadas e do Iraque assinam o memorando de cessar-fogo.

1992 - Cientistas britânicos isolam, pela primeira vez, um dos genes da asma.

1996 - Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva vencem o Rali de Portugal.

2005 - Aslan Maskhadov, líder rebelde tchetcheno, é morto pelas forças de Moscovo.

2006 -- É apresentado o Cartão do Cidadão.

2007 - A nova lei do aborto é aprovada, na Assembleia da República, pelo PS, PCP, BE, Verdes e 21 deputados do PSD.

2008 - Cerca de 100 mil professores, segundo os sindicatos, participam na "Marcha da Indignação" e exigem a demissão da ministra da Educação, a renegociação do Estatuto da Carreira Docente e a suspensão do processo de avaliação de desempenho.

2013 - A Coreia do Norte anuncia que anulou os pactos de não-agressão com a Coreia do Sul e cortou o telefone de emergência com Seul, horas depois de o Conselho de Segurança ter aprovado sanções mais duras contra Pyongyang.

2014 - Desaparece o Boeing 777-200 da Malasya Airlines, que descolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

2020 -- Covid-19: - Primeiras mortes registadas no continente africano (Egito) e na América Latina (Argentina).

2021 - O Supremo Tribunal Federal brasileiro anula todos as condenações do ex-Presidente, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas com as investigações da Operação Lava Jato.

2022 - O Presidente norte-americano, Joe Biden, anuncia o embargo às importações de petróleo e gás russo para os Estados Unidos, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. O Reino Unido anuncia que vai deixar de importar crude e produtos petrolíferos russos, até ao final de 2022.

PENSAMENTO DO DIA

Pensamento do dia: "O único sentido íntimo das cousas é elas não terem sentido íntimo nenhum". Fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português.

Este é o sexagésimo sétimo dia do ano. Faltam 298 dias para o termo de 2023.