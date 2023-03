Mercado dos Lavradores enaltece o trabalho da mulher empreendedora

Comemorando o Dia Internacional da Mulher, que amanhã se celebra, o Mercado dos Lavradores, enaltece o trabalho de mulheres empreendedoras madeirenses em conjunto com a Associação Adoro.Ser.MulherD’Madeira.

O evento contempla palestras, onde estas mulheres, com empresas de sucesso, na RAM, vão falar do seu percurso no mundo dos negócios e das empresas e exposição de artigos das empresas que estas mulheres lideram.

Esta associação de âmbito nacional, está presente na Região desde 2016, tendo como principais pilares a defesa de um mundo sem desigualdades e com o cumprimento dos direitos das mulheres, em todos os pilares necessários para que haja um equilíbrio e sucesso nas vidas e nos negócios das mulheres empreendedoras.

Adoro.Ser.Mulher abre portas a todas as mulheres, empreendedoras ou não, concedendo-lhes acesso a uma vasta rede de contactos, clientes e parceiros, por meio de várias atividades desenvolvidas, tais como: Networkings, Seminários, Formações, Feiras, além de dar a conhecer a história de vida e carreira de cada uma das empreendedoras que fazem parte do projeto.

Partilhando o espírito que motiva o Dia da Mulher desta Associação, o Mercado dos Lavradores pretende, assim, apoiar e incentivar as mulheres a empreenderem, promovendo a diversidade e a inclusão em todas as áreas da economia. Este será um momento para reconhecer as conquistas das mulheres e refletir sobre o caminho que ainda precisa de ser percorrido, rumo a uma sociedade mais igualitária e justa para todas as pessoas.

Este evento terá lugar no Espaço Reservado às Feiras e Eventos, 1º Piso do Mercado dos Lavradores entre as 10h e as 13h, onde decorrerão atividades durante toda a manhã.

Além de ser uma oportunidade para conhecer e apoiar estas mulheres empreendedoras da Madeira, no Dia Internacional da Mulher, é também uma boa oportunidade para motivar o empreendedorismo de um modo geral, divulgar conhecimentos nesta área e alargar as redes de contactos a todos os participantes.