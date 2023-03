Transportes de passageiros crescem em 2022 mas ficam aquém de 2019

O transporte de passageiros registou em 2022 crescimentos homólogos de 121,7% por via aérea, de 42,1% por comboio, de 58,5% por metropolitano e de 42,5% por vias fluviais, mas ficou abaixo dos níveis de 2019, divulgou hoje o INE.

"Os resultados preliminares de 2022 revelam um crescimento no transporte de passageiros por via aérea (+121,7%; +39,2% em 2021), por comboio (+42,1%; +18,1% em 2021), por metropolitano (+58,5%; -2,4% em 2021) e por vias fluviais (+42,5%; +2,0% em 2021)", avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Contudo, face a 2019, período pré-pandemia, registaram-se descidas de 5,6%, 2,1%, 19,3% e 16,8%, respetivamente, acrescenta.

Relativamente ao transporte de mercadorias, os resultados preliminares de 2022 indicam um aumento do transporte por via aérea (+16,9%, após +29,7% em 2021) e por via marítima (+2,3%, +4,7% no ano anterior). Face a 2019, registaram-se quedas de 5,8% e de 0,4%, pela mesma ordem.

Por via terrestre, o transporte ferroviário diminuiu 3,2% (+11,4% em 2021) e o transporte rodoviário decresceu 2,2% (+11,5% em 2021), não se registando ainda, em ambos os casos, uma recuperação face a 2019 (-3,6% e -7,1%, respetivamente).

Quanto ao transporte por oleoduto, em 2022 aumentou 28,3% face ao ano anterior (+7,6% em 2021; -5,7% face a 2019).

No transporte de gás por gasoduto verificaram-se decréscimos na entrada (-4,3%; -0,1% em 2021; -7,6% face a 2019) e na saída (-4,8%; +0,3% em 2021; -7,5% comparando com 2019).

Considerando apenas o último trimestre do ano passado, os aeroportos nacionais movimentaram 13,9 milhões de passageiros, o que representa um crescimento de 41,9% face ao mesmo período de 2021. Comparando com o mesmo trimestre de 2019, registou-se um crescimento de 3,7%.

De outubro a dezembro, o número de passageiros por comboio e por metropolitano aumentou 15,5% e 27,6%, correspondendo a 45,9 e 62,1 milhões de utentes, respetivamente.

Contudo, face a idêntico período de 2019, registaram-se decréscimos respetivos de 6,3% e 17,1%.

Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 20,1% no quarto trimestre relativamente ao mesmo período de 2021, atingindo 4,5 milhões de passageiros, mas diminuiu 15,0% em relação ao quarto trimestre de 2019.

Quanto ao transporte de mercadorias, no quarto trimestre do ano passado registou uma diminuição por via aérea de 0,9% em termos homólogos (-3,8% face ao quarto trimestre de 2019), enquanto na ferrovia recuou 3,1% (+0,8 face a idêntico período de 2019).

Por via marítima, verificou-se um decréscimo de 3,6% face ao quarto trimestre de 2021 (-7,0% comparando com o mesmo período de 2019), tendo o transporte rodoviário aumentado 0,4% (-11,5% face ao quarto trimestre de 2019).