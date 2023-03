Obras em São Gonçalo condicionam acesso de transportes públicos

A circulação de viaturas pesadas será proibida na primeira quinzena de Março, entre amanhã e o dia 16, na Rua Nova da Igreja, em São Gonçalo, devido à instalação de infraestruturas eléctricas, situação que condiciona a circulação dos transportes públicos naquela artéria.

Por força desta situação, a autarquia vai assegurar as necessidades da população em matéria de transportes públicos, sendo que efectuará o transbordo junto ao entroncamento da Rua Nova de Igreja com a Rua do Lazareto.

Este transbordo será efectuado por uma viatura de menores dimensões, por forma a garanti transporte aos utilizadores da carreira 40 da Horários do Funchal, que se mantém em funcionamento. Este serviço vai ser assegurado pela Câmara do Funchal, em articulação com a Junta de Freguesia de São Gonçalo.

Durante a intervenção, o acesso às residências e estabelecimentos afectados será garantido, sempre que os trabalhos o permitirem. A CMF solicita aos condutores e moradores a melhor compreensão pelos incómodos causados.