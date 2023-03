Exportação de mercadorias por mar aumentou em 2022

Os transportes marítimos recuperaram a quase todos os níveis na Região Autónoma da Madeira em 2022 face a 2021, incluindo o último trimestre, sendo a única excepção o carregamento de mercadorias nos portos entre Outubro e Dezembro. Ou seja, a exportação foi o indicador que não conseguiu superar as perdas sentidas em 2020, 2021 face a 2019, embora no final do ano passado este aparente défice entre a importação e a exportação por via marítima tenha sido minimizado pelos trimestres anteriores.

Os dados divulgados esta tarde pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), começam por contabilizar "323 navios de cruzeiro entrados nos portos da R. A. Madeira, na sua grande maioria observados no 1.º trimestre (95 escalas) e no 4.º trimestre (130 escalas)", tornando-se um dos melhores anos neste particular. "Quando comparado com 2021, foram mais 198 navios de cruzeiro que fizeram escala nos portos R. A. Madeira, mas se comparado com 2019 foram apenas mais 25 navios de cruzeiro. O número de passageiros em trânsito também aumentou, atingindo os 410.283 passageiros, o que representa um acréscimo de 260,5% relativamente ao ano anterior (-30,3% que em 2019)".

Diz a DREM que, "em 2022, o Porto do Funchal recebeu 406.419 passageiros em trânsito, a larga maioria (88,0%) dos quais constituída por europeus", destacando-se entre as nacionalidades predominantes "a britânica (42,8% do total; -8,7% face a 2019), a alemã (34,7% do total; -40,6% face a 2019), e a italiana (quota de 2,7%; -44,4% face a 2019)", salienta. "Note-se ainda que neste ano o número de norte-americanos que passou pelo Porto do Funchal baixou para 31.706 passageiros (7,7% do total, -7,5% face a 2019)", sabendo-se que a comparação com 2019 tem a haver com o facto de 2020 e 2021 o Porto do Funchal ter estado condicionado ou totalmente encerrado em grande parte dos meses ou o sector dos cruzeiros ter recuperado as operações muito mais lentamente.

Ferry melhorou indicadores

Na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros no ferry 'Lobo Marinho' teve um aumento de 17,5% no 4.º trimestre de 2022, em relação ao mesmo trimestre de 2021, "superando os valores do mesmo trimestre de 2019 (+15,1%)", diz.

No entanto, "em termos acumulados, o número de passageiros transportados, em 2022, foi de 339,8 mil, o que representa uma subida" de 32,2% relativamente ao do ano anterior, mas -6,4% face ao 4.º trimestre de 2019.

Mercadorias a sair diminuem

"A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM, no trimestre em referência, foi negativa em comparação com igual período do ano passado (-0,9% face ao 4.º trimestre de 2021; +3,7% face ao mesmo período de 2019)", refere. "Para esta variação contribuiu o decréscimo homólogo observado no carregamento (-7,6%; -6,8%) de mercadorias, já que o descarregamento registou uma variação homóloga nula (+5,2% relativamente ao trimestre homólogo de 2019)", justifica.

"Por outro lado, a variação acumulada em relação a 2021 foi positiva (+12,7%) e transversal às mercadorias descarregadas (+13,9%) e carregadas (+4,5%), mas quando estabelecida a comparação com 2019 os valores são menos pronunciadas (+9,4% no movimento total de mercadorias, +10,4% nas mercadorias descarregadas e +2,3% das mercadoras carregadas)", conclui.

Navios de recreio em alta

No último ano findo, "foi registada a entrada de 2,4 mil embarcações de recreio nas marinas da Região, representando um acréscimo de 19,4% em comparação com o ano anterior (+19,1% face a 2019)", sendo que "nestas embarcações contabilizaram-se 5,1 mil tripulantes e passageiros, +16,6% que no ano precedente (-8,1% face a 2019)".

No último trimestre de 2022, "observou-se um decréscimo homólogo de embarcações (-9,2%), assim como em tripulantes e passageiros (-14,3%)", mas "relativamente ao mesmo trimestre de 2019, verificou-se ao invés um aumento tanto no número de embarcações (+34,2%), como no número de tripulantes e passageiros (+15,6%)".