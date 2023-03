Só as carreiras interurbanas transportaram mais passageiros em 2022 do que antes da pandemia

Os autocarros das carreiras urbanas transportaram 15,5 milhões de passageiros em 2022, um aumento de 22,2% em comparação com 2021, mas a -10% do ano que antecedeu a pandemia (2019), de acordo com os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), divulgados esta sexta-feira.

Já os interurbanos conseguiram suplantar os registos de 2019. Contabilizaram-se 9,1 milhões de passageiros transportados, traduzindo um crescimento de 18,5% em relação ao ano anterior e uma variação igualmente positiva de 14,0% face a 2019. Contudo, o saldo final não supera ainda os valores de antes da pandemia.

Em termos agregados (ou seja, somando as urbanas e as interurbanas), os passageiros transportados cresceram 20,8% face a 2021 e diminuíram 2,4% face a 2019.

Olhando o 4.º trimestre de 2022, os transportes colectivos por meio de autocarro registaram um total de 6,5 milhões de passageiros, tendo as carreiras urbanas sido responsáveis pelo transporte de cerca de 4,1 milhões de passageiros e as interurbanas de 2,4 milhões de passageiros.