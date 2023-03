Magistrados italianos defendem que "pessoas não podem ser proibidas de fugir"

A Associação Nacional de Magistrados de Itália (ANM) disse hoje ser "impossível proibir" migrantes de fugirem de guerras e situações de risco, na sequência da catástrofe na costa da Calábria, na qual morreram pelo menos 70 pessoas.

Uma semana após o naufrágio de um barco migratório ao largo da costa da Calábria, na qual morreram pelo menos 70 pessoas, incluindo 16 menores, a ANM defendeu, numa posição hoje divulgada, que "nenhuma lei poderia jamais obrigar alguém a não fugir de países onde a guerra ou a pobreza impedem o acesso a condições de vida dignas".

A associação de magistrados italianos disse, por isso, esperar que "a obrigação de resgate [de pessoas em perigo], que está inscrita na Constituição [italiana], bem como nas convenções internacionais, seja sempre respeitada".

As autoridades abriram uma investigação para averiguar se as operações de resgate foram atrasadas por negligência, mas o Governo de extrema-direita de Giorgia Meloni tem vindo a defender a guarda costeira, italiana que disse seguir as suas regras para lidar com este tipo de situações.

Tanto Giorgia Meloni como o ministro do Interior de Itália, Matteo Piantedosi, têm vindo a revelar posições polémicas sobre esta catástrofe, culpando as vítimas pelo naufrágio da embarcação no domingo no mar Mediterrâneo, quando tentavam alcançar o país.

Membros de organizações não-governamentais e outras vozes da sociedade civil têm exigido a demissão de Matteo Piantedosi depois de este governante ter dito que os requerentes de asilo não deviam pôr a vida dos seus filhos em risco com travessias arriscadas, argumentando que "o desespero" não era justificação.

O número de mortos da tragédia ao largo da costa de Crotone, na Calábria, no domingo passado, já ascende a pelo menos 70, e os trabalhadores de resgate ainda estão à procura de outras vítimas.

O naufrágio ocorreu na madrugada de domingo passado, quando uma barcaça de madeira em que cerca de 180 migrantes partiram da Turquia se afundou na costa da Calábria.

Três pessoas suspeitas de serem contrabandistas foram presas e, de acordo com relatos dos meios de comunicação italianos, são suspeitas de terem acusado entre 5.000 e 8.000 euros a cada migrante que tinham trazido para a Turquia, três dias antes.