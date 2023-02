Agência Regional da Energia e do Ambiente está a seleccionar jovens para workshop

A Agência Regional da Energia e do Ambiente da Região Autónoma da Madeira(AREAM) está a seleccionar jovens para participar num 'workshop' com duração de cinco dias, entre 27 e 31 de Março 2023.

A iniciativa vai abordar as temáticas das Adaptação às Alterações Climáticas, Economia Circular, Sistemas Alimentares Sustentáveis, Gestão Eficiente de Recursos Hídricos e Competências Transversais (Soft Skills).

Os interessados, entre 24 e 30 anos, que não estudem, trabalhem ou a frequentar formação profissional, e que estão familiarizados com a língua inglesa, podem apresentar a candidatura através do preenchimento de um formulário - https://forms.gle/o3Pb9Yag1czR11BY9 - até dia 8 de Março.

O 'workshop' acontecerá no centro do Funchal e terá uma duração diária de seus horas. A AREAM informa que as "deslocações até o local do 'workshop' serão da responsabilidade dos participantes e as refeições a cargo da AREAM".

Esta iniciativa está a ser desenvolvida pela AREAM no âmbito do projeto 'YENESIS - Rede de Emprego Jovem para a Sustentabilidade Energética em Ilhas', co-financiado pelo programa EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.