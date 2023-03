Líder Benfica recebe Famalicão à entrada para o último terço da I Liga

O Benfica, com margem de conforto na liderança da I Liga de futebol, com mais oito pontos do que o FC Porto, recebe hoje o Famalicão, nono, à entrada para o último terço da I Liga de futebol.

Os 'encarnados' chegam à 23.ª jornada embalados com uma vantagem importante para o campeão FC Porto e para o Sporting de Braga, estes a 10 pontos, depois de uma jornada em que ambos os perseguidores tiveram derrotas.

Na jornada, o Benfica entra em campo diante do Famalicão a partir das 21:15 de hoje no Estádio da Luz, antes de receber na terça-feira o Club Brugge, na segunda mão dos oitavos de final da 'Champions', com uma vantagem de 2-0 trazida de Bélgica.

O Famalicão chega à Luz no nono lugar, num momento bom para a equipa de João Pedro Sousa, que vem de duas vitórias, fora com o Santa Clara e em casa com o Portimonense, embora seja curta a margem entre o nono e o 14.º, com a diferença de um ponto.

Nas 'águias', a grande ausência no jogo de hoje, apesar das lesões de Chiquinho ou Draxler, será a do treinador Roger Schmidt, expulso em Vizela, enquanto, no Famalicão, Jhonder Cádis continua a cumprir castigo.

Antes do Benfica-Famalicão, entram em campo Boavista e Arouca, no Estádio do Bessa, a partir das 19:00, num jogo entre duas equipas tranquilas, os 'axadrezados' em oitavo, com 29 pontos, e os arouquenses em sexto, com 33.

O FC Porto visita no sábado o Desportivo de Chaves (20:30), já depois de o Sporting jogar em casa do Portimonense (18:00), enquanto o Sporting de Braga defronta no domingo na Pedreira o Rio Ave (20:30).

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 mar:

Boavista - Arouca, 19:00.

Benfica - Famalicão, 21:15.

- Sábado, 04 mar:

Estoril Praia - Vizela, 15:30.

Portimonense - Sporting, 18:00.

Desportivo de Chaves - FC Porto, 20:30.

- Domingo, 05 mar:

Gil Vicente - Marítimo, 15:30.

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 18:00.

Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30.

- Segunda-feira, 06 mar:

Casa Pia - Paços de Ferreira, 20:15.