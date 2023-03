Marítimo perde com Gil Vicente e complica contas da manutenção na I Liga

O Marítimo foi derrotado, esta tarde, em casa do Gil Vicente por 2-0. Os golos foram apontados por Pedro Tiba (23 minutos) e Tomás Araújo (82 minutos).

Com este resultado, a equipa madeirense mantém 16 pontos e o 16.º lugar na classificação da I Liga, mas fica ao alcance do Santa Clara em caso de empate ou vitória da equipa açoriana frente ao Vitória de Guimarães. Com este desfecho, a equipa de Barcelos, sobe para o 10.º lugar, agora com 29 pontos.

O conjunto insular até teve uma forte entrada no desafio, assumindo o controlo das operações, e logo nos primeiros dez minutos criou boas chances para inaugurar o marcador, perante um Gil Vicente com muitas dificuldades para sacudir a pressão. André Vidigal, com um remate ao lado, e Bruno Xadas, num tiro que o guardião gilista desviou para o poste, criaram cedo os primeiros calafrios para os locais, que aos sete minutos viram o VAR anular um golo ao Marítimo, apontado por Bruno Xadas, mas com Pablo Moreno, no início da jogada, em posição irregular.

Os barcelenses, que até vinham de uma moralizadora vitória (2-1) no reduto do FC Porto, só conseguiram esboçar a primeira resposta depois do quarto de hora, num remate ao lado de Murilo, mas que inspirou a equipa para uma segunda tentativa, que se revelou letal, já aos 23 minutos. Numa jogada trabalhada por Adrián Marín e Fran Navarro, Pedro Tiba ganhou espaço, e já depois de se desenvencilhar de André Vidigal, rematou de longe para fazer o 1-0, contrariando a corrente do desafio.

O revés teve impacto anímico no Marítimo, que ainda tentou reagir, mas sem avalanche ofensiva protagonizada até então, apesar de uma tentativa de Brayan Riascos, com remate muito por cima, perante um adversário que se fechava melhor, e ainda ameaçou o segundo golo, antes do intervalo, numa iniciativa de Fran Navarro.

Após o descanso, o Marítimo repetiu a entrada demolidora do primeiro tempo, e voltou a tomar contas das rédeas do jogo e criar uma mão cheia de oportunidades para resgatar o empate. Bruno Xadas, num par de iniciativas, Renê Santos, num cabeceamento ao lado, e André Vidigal, num remate cortado quase em cima da linha de golo por Tomás Araújo, frisaram o domínio dos visitantes, que já fazia por merecer a igualdade.

Dominados, e com felicidade em manter a vantagem, os minhotos praticamente concentravam-se nas suas tarefas defensivas, e só depois da hora de jogo conseguiram a primeira resposta, num remate de longe do recém-entrado Marlon. Mas, também como na etapa inicial, a eficácia era o mais valioso trunfo dos 'galos', que já aos 82 minutos, voltou a surpreender os madeirenses, quando na sequência de um canto, cobrado por Carraça, Tomás Araújo, com parca oposição, desviou de cabeça para o 2-0, a que o Marítimo não mais conseguiu reagir.