Governo PSD/CDS é "de soluções, enquanto o governo socialista é um governo de complicações"

Realizou-se esta tarde a tomada de posse da concelhia do CDS na Ribeira Brava. A lista encabeçada por Rafael Sousa foi eleita por unanimidade. O presidente da Comissão Política Regional começou por destacar a reeleição do Rafael Sousa, atual vereador executivo na Presidência do Ricardo Nascimento.

Segundo Barreto, Rafael é o Presidente do Povo e o Presidente dos ribeira-bravenses, muito querido pela população local e que tem feito um ótimo trabalho na Presidência da Câmara Municipal deste concelho desde 2017. “É um Presidente que aposta no crescimento, na prosperidade, mas também com sensibilidade social”, reforça o líder regional.

Na ocasião, Rui Barreto apelou à mobilização de todo o partido, dos ribeira bravenses e dos madeirenses e portosantenses no geral, para a campanha que se avizinha e para as eleições que vão ocorrer em setembro deste ano. O líder centrista sublinha a importância destas eleições, cujo objetivo da coligação, onde está integrado o CDS e que, no seu entender, tem sido um contribuinte de confiança e de competência, é apelar à máxima mobilização para que possamos vencer com segurança estas eleições.

Rui Barreto volta a frisar que esta tem sido uma coligação estável, ao contrário do governo no continente que, mesmo sendo um governo de um só partido, é um governo de complicações, enquanto que este governo de coligação PSD e CDS é um governo de soluções. Esta coligação tem procurado, com a coesão e sentido de compromisso, com responsabilidade e união, superar as adversidades que temos enfrentado com uma pandemia e uma guerra na Europa.

O líder regional do CDS conclui que a tónica desta coligação tem sido procurar soluções com diálogo, serenidade e compromisso e, por esta razão, tem havido um bom ambiente económico na Madeira porque há previsibilidade, atratividade e isso traz investimento, traz emprego e traz riqueza.

Por seu lado, o presidente da nova estrutura concelhia, reeleito por unanimidade, começou por agradecer aos militantes do concelho pela confiança em si depositada nesta missão, em especial à sua equipa que aceitou este desafio sem hesitar e que o acompanhará no próximo triénio à frente do CDS Ribeira Brava.

Rafael agradeceu, também, ao partido pela oportunidade de representar o CDS, afirmando que o CDS é uma grande força neste concelho e definiu como objetivo primordial para o seu mandato ajudar a população, procurando ir ao encontro das suas necessidades, estando sempre em contato com munícipes e militantes e, crescer. Rafael reforça que o CDS é uma marca forte na Ribeira Brava e que todos têm de contar com esta força porque o CDS está vivo e com muita vontade de trabalhar.