Governo recorre da decisão judicial sobre o Aeroporto é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Executivo madeirense entende que tribunal não se decidiu pelo pagamento do IMI reclamado pela Câmara de Santa Cruz. Secretário das Finanças defende que infra-estrutura é da Região e como tal “não é passível fiscalmente”, nem é susceptível de registo.

Destaque ainda para o Marítimo que saiu da zona de despromoção pela primeira vez. Os verde-rubros venceram, ontem, o Santa Clara (3-1) depois de estarem a perder, num estádio com mais de 9 mil pessoas. A próxima final é com o Gil Vicente.

Nota também para o ‘Brexit’ que faz Jersey perder 10% dos madeirenses, segundo revela João Carlos Nunes, Conselheiro das Comunidades Madeirenses há 48 anos naquela ilha do Canal.

Sobre a BTL, damos conta que as conversas irão animar o stand da Madeira e que durante os cinco dias de feira haverá ainda mostra de produtos regionais. No âmbito desta iniciativa, o Café do Teatro vai também a Lisboa para pôr a capital a bailar.

No que toca à política, revelamos que o PCP quer Albuquerque a responder a 79 perguntas sobre as “obras inventadas”.

Isto e muito mais para ler na edição impressa deste domingo, dia 26 de Fevereiro.