Governo exonera CEO e presidente da TAP

O Governo exonerou, "com justa causa", o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da Inspecção-geral das Finanças (IGF) sobre a saída de Alexandra Reis da companhia, anunciou o ministro das Finanças.

As conclusões do relatório ditaram a nulidade do acordo celebrado entre a companhia aérea e à ex-administradora, pelo que a indemnização de 500 mil euros, paga pela TAP, terá de ser devolvida.

"A avaliação da Inspeção-geral das Finanças [IGF] concluiu pela nulidade do acordo celebrado em fevereiro de 2022 [...]. Recorre a necessidade de repor a legalidade do procedimento de cessação de funções e torna elegível a devolução das verbas", afirmou o ministro das Finanças, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Infraestruturas, em Lisboa.

Fernando Medina disse também que "não haverá lugar a pagamento de indemnizações" aos administradores de saída.

João Galamba anunciou, por seu turno, que Luís Silva Rodrigues, que actualmente lidera a Sata, foi o escolhido para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP.

O ministro das Infraestruturas adiantou igualmente que não irá sair toda a Comissão Executiva da TAP.

Fernando Medina considera que o Governo adoptou, assim, as decisões necessárias para o bom funcionamento da TAP e para um "virar de página", no âmbito do processo que envolveu Alexandra Reis.

A verificação pela IGF da legalidade da indemnização paga a Alexandra Reis foi determinada em 27 de Dezembro do ano passado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e pelo então ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Em Dezembro passado, a Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, tendo então estalado a polémica sobre a indemnização que recebeu quando saiu da companhia aérea detida pelo Estado.