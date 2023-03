Alunos debatem hoje no parlamento madeirense medidas para melhorar a saúde mental

Alunos de 12 escolas do ensino básico participam, nesta segunda-feira, a partir das 09h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, no Parlamento dos Jovens - Ensino Básico. É a sessão regional de uma iniciativa nacional, organizada todos os anos pela Assembleia da República. Este ano, o tema escolhido é 'Saúde Mental nos Jovens. Que desafios? Que respostas?'.

O presidente do parlamento madeirense José Manuel Rodrigues deverá comparecer na sessão, bem como a representante do parlamento nacional, a deputada Sara Madruga da Costa (PSD). A mesa será constituída por alunos: Diana Silva da EB23 Bartolomeu Perestrelo (presidente), Gonçalo Fernandes da EBS de Santa Cruz (vice-presidente) e Mercedes Pestana da EB23 Dr. Horácio Bento Gouveia (secretária).

Na primeira fase desta iniciativa, que decorreu nos próprios estabelecimentos de ensino, cada uma das 12 escolas participantes elegeu três medidas. Na segunda fase, que decorre hoje, os deputados jovens escolhem as medidas que vão levar à sessão nacional na forma de projectos de recomendação, bem como vão eleger os dois deputados que as irão defender em Lisboa. A sessão regional tem por objetivo proporcionar a todas as escolas participantes a vivência de uma sessão parlamentar com uma metodologia de debate semelhante à da sessão nacional. A terceira fase é constituída pela sessão nacional, que terá lugar na Assembleia da República.

Entre 36 medidas que serão hoje discutidas e votadas pelos deputados jovens madeirenses há algumas que são transversais a diversas escolas, como o reforço do número de profissionais de apoio psicoterapêutico (sobretudo psicólogos) aos alunos, linhas telefónicas de apoio 24 horas/dia e a realização de campanhas de sensibilização de promoção da saúde mental. Mas há outras sugestões que podem ser menos consensuais e até gerar alguma polémica, como a que propõe que o Ministério da Educação deveria baixar as médias de ingresso aos cursos de psicologia ou de medicina, de modo a existir no futuro um maior número destes profissionais nos centros de saúde do país. Há também quem entende que se deveria diminuir a carga horária das disciplinas e aligeirar os currículos das aprendizagens essenciais para reduzir o tempo que os alunos passam na escola.

Outros eventos em agenda:

09h30 - V Seminário de Cooperação SABOREA Destinos Turísticos Gastronómicos e Sustentáveis. A iniciativa organizada pela ACIF decorre no Colégio dos Jesuítas (UMa)

09h45 - Cerimónia de Abertura do XXXI Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela, na Escola Secundária Jaime Moniz

10h00 - Abertura da IX Semana da Economia/Gestão - Tema “Desafios da Actualidade”. Paulo Portas fala sobre “A guerra na Ucrânia e a nova ordem económica internacional” e o secretário regional de Economia, Rui Barreto, sobre os “Desafios à economia regional”. Decorre na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco

10h00 – Sessão de abertura do evento "Vinculum Project Day", da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, com a presença do director regional Nuno Mota e de Maria de Lurdes Rosa (Projecto Vinculum) no auditório do Arquivo Regional da Madeira. Pelas 11h30, visita orientada à Direcção de Serviços de Conservação e Restauro da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Às 15h00, comunicações no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira. Pelas 19h00, na Igreja Paroquial de Machico, apresentação do livro sobre capelas com intervenções de D. Nuno Brás, bispo do Funchal, do cónego Manuel Ramos (pároco de Machico) e de Maria de Lurdes Rosa.

11h00 - Apresentação do Torneio Infantil de Futebol, São Vicente Cup 2023, no salão nobre da Câmara Municipal de São Vicente

11h00/18h00 - Basquetebol na Cidade - Campeonato Nacional Universitário 3x3, na Praça do Povo

11h30 - Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude, no parlamento regional.

11h40 - Comemorações da Semana da Igualdade sob o lema “Aumentar os Salários – Para a Vida Mudar e a Igualdade Avançar!”, junto à entrada poente do Centro Comercial La Vie

12h30 - Iniciativa dos deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República, a ter lugar junto ao monumento em homenagem a Simon Bolívar, no Jardim Municipal do Funchal

14h30 – O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas Pedro Fino e o presidente da Investimentos Habitacionais (IHM) João Pedro Sousa visitam as obras de reabilitação e melhoria da eficiência energética nos conjuntos habitacionais das Balseiras e Achada, no Curral das Freiras

15h00 - 1.ª Academia do Clube de Produtores Continente na Madeira, com a presença do secretário regional da Agricultura Humberto Vasconcelos, Ondina Afonso e José Carlos Salvado, na Escola Agrícola da Madeira

15h30 - Inauguração da exposição da campanha de adopção de animais do canil do Vasco Gil, com as presenças de Pedro Calado e Nádia Coelho, no Centro Comercial La Vie

16h00 – O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a unidade industrial da empresa Metalubrava – Indústria Metalúrgica e Naval da Madeira, Lda, no sítio da Praia, na Tabua, Ribeira Brava

16h30 - Acção política da CDU para abordar as insuficiências da Estratégia Regional para a Habitação face à nova realidade, a ter lugar no Largo do Phelps

Efemérides

Saiba quais são os acontecimentos deste 6 de Março, Dia Europeu da Terapia da Fala e Dia Mundial do Ténis:

1475 - Nasce Michelangelo Buonarroti, pintor, escultor, arquiteto, pedagogo, poeta e visionário, autor das estátuas de David e da Pietá, dos frescos da Capela Sistina e da Biblioteca do Vaticano.

1480 - Ratificação do Tratado de Alcáçovas entre Portugal e Espanha, que reconhece a soberania portuguesa sobre a Madeira, os Açores, a Guiné, Cabo Verde e Fez.

1619 -- Nasce o escritor francês Cyrano de Bergerac.

1851 - Nasce o médico português Miguel Bombarda, pioneiro da psiquiatria, militante republicano, um dos promotores da Revolução de 1910.

1871 - Nasce, em Seia, Afonso Costa, estadista republicano, fundador e dirigente do Partido Democrático.

1890 - É publicada a regulamentação da Lei do Ensino de 09 de agosto de 1888, que permite a abertura de escolas públicas secundárias femininas.

1902 - Fundação do Madrid Football Club, atual Real Madrid.

1919 - O Governo da I República lança a política de habitação social, com a construção de bairros operários na margem sul do Tejo, junto a Lisboa.

1921 - É fundado o Partido Comunista Português. Antecedera-o a Federação Maximalista Portuguesa.

1944 - II Guerra Mundial. A Força Aérea norte-americana começa os bombardeamentos diurnos de Berlim.

1947 - É estabelecido o regime jurídico da contratação coletiva.

1980 - A escritora Marguerite Yourcenar, de 76 anos, é a primeira mulher eleita para a Academia Francesa.

1983 - O partido democrata-cristão, do chanceler alemão Helmut Kohl, vence as eleições gerais na República Federal da Alemanha. No Parlamento entram, pela primeira vez, deputados do partido Os Verdes.

1989 - Liberalização da rádio em Portugal. É publicado o regulamento para a atribuição de alvarás às estações locais.

1991 -- Iraque. Revolta dos xiitas do Sul e dos curdos, a Norte. O país fica à beira da guerra civil.

1992 - Morre, em Paris, aos 83 anos, a pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva.

2001 - Ferro Rodrigues, ministro do Trabalho e da Solidariedade do XIV Governo Constitucional, sucede a Jorge Coelho na pasta do Equipamento Social.

2005 - Três quadros de Edvard Munch são roubados de um hotel na Noruega, meio ano após o roubo de o "Grito" e a "Madona", do Museu de Munch, em Oslo.

2006 - A Comissão Constitucional do parlamento espanhol aprova, com emendas, a redação final do preâmbulo do novo Estatuto autonómico da Catalunha.

2007 - Dois atentados suicidas contra um grupo de peregrinos xiitas provocam pelo menos 117 mortos e dezenas de feridos em Hilla, a Sul de Bagdad.

2011 - Macau e a província vizinha de Guangdong assinam um acordo quadro de cooperação que potencia o papel de plataforma e a diversificação económica da Região Administrativa Especial chinesa e a internacionalização da província continental.

2014 - A União Europeia suspende as negociações para a isenção de vistos com a Rússia, por causa da situação na Ucrânia.

2016 - Morre, aos 94 anos, Nancy Reagan, antiga primeira-dama dos Estados Unidos.

2017 - É implantado o primeiro dispositivo de assistência circulatória interno, conhecido como "coração artificial", em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, pela equipa dirigida pelo cirurgião José Fragata.

2018 - Uma das obras, considerada das mais relevantes, da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, "L'Incendie 1", é leiloada pelo valor recorde de 2,2 milhões de euros, em Londres.

2022 - o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pede cessar-fogo imediato ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Este é o sexagésimo quinto dia do ano. Faltam 300 dias para o termo de 2023