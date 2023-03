Turistas mais jovens levam a dinâmica gastronómica mais exigente

É no âmbito do SABOREA, um projecto gastronómico macaronésico, integrado no Interreg Mac, que estão hoje reunidas várias pessoas da Madeira, de Canárias, de Cabo Verde, da Mauritânia e do Senegal, ligadas ao turismo e à gastronomia, com o objectivo de partilharem experiência e conhecimentos.

À partida para uma manhã de debates em cima da mesa estão premissas que fazem da gastronomia um elemento importante na promoção e desenvolvimento turístico de qualquer região, ao mesmo tempo que a apontam como uma peça fundamental na constituição de destinos de turismo sustentável.

O projecto teve início em 2020 e tem o terminus em Outubro deste ano, embora esteja já em análise um pedido de prorrogação do mesmo, dada a importância das iniciativas levadas a cabo para a dinamização de um turismo premium e de nicho.

Entre as ideias destacadas por alguns dos oradores que integram cada uma das duas mesas de discussão temos a necessidade de adaptação da oferta à dinâmica da procura.

No caso da Madeira, turistas cada vez mais jovens e mais activos, com maior conhecimento do destino, procuram produtos regionais, querendo, sempre, saber algo mais sobre o que encontram no prato. Foi procurando responder a essa necessidade que foram desenvolvidas cinco rotas com foco em outros tantos produtos de produção regional, como o pão, o chicharro, do cuscuz ou peixe.

Os debates prosseguem ao longo da manhã de hoje, cobrando com a participação de chefs de cozinha, empresários ou académicos, sobretudo da Madeira e de Canárias.