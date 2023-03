Hábitos 'online' causam ansiedade a metade dos jovens, mas pais não o reconhecem

Quase metade dos adolescentes portugueses admitem sofrer de ansiedade devido aos seus hábitos 'online', mas apenas 17% dos pais o reconhecem, revela hoje uma análise da revista Deco Proteste.

"Há uma discrepância muito grande entre aquilo que são os sintomas que os jovens sentem pela sua atividade" e as "respostas dos progenitores", realçou à Lusa Marta Mesquita, porta-voz da revista da associação de consumidores.

A Deco Proteste enviou um questionário 'online' a mais de 1.400 pessoas entre maio e julho de 2022, obtendo 937 respostas válidas relativamente ao universo dos pais.

"Nós enviámos dois questionários. O inquérito para os adolescentes enviámos em setembro e outubro de 2022. Tivemos uma validação de 487 respostas", disse Marta Mesquita.

Segundo a porta-voz da Deco Proteste, o teste foi também desenvolvido na Bélgica, Itália e Espanha.

"Quando questionados, 65% dos adolescentes reconhecem sofrer, pelo menos, de um problema causado, parcialmente, pelos hábitos 'online'", sustenta o estudo.

Além da disparidade verificada na ansiedade, 34% dos jovens também já reconheceu mudanças de humor, contudo só 18% dos pais as identificaram.

"Globalmente, os pais atribuem 8,4 pontos em 10, à saúde mental dos descendentes, mas estes ficam-se pelos 6,8 pontos", sublinha.

No estudo, a Deco Proteste explica que, na saúde física e na qualidade de vida, a diferença é menor, apontando que "as raparigas aparentam viver piores condições, nas dimensões referidas, do que os rapazes".

Também sustenta que a grande maioria dos jovens acede à Internet através do telemóvel, "um em quatro não tem computador para qualquer atividade 'online' e 11% nem possuem um dispositivo partilhado".

"No tempo que os jovens despendem mergulhados no mundo virtual, não existem grandes diferenças entre a visão dos pais e a dos filhos: de ambos os lados, estimam a mesma duração de segunda a sexta e aos fins de semana: em média, respetivamente, 02:47 e 03:40 [horas]", refere.

Em relação ao tempo passado 'online' e àquele que é gasto nos estudos, a diferença é de apenas de 10%.

"A Internet é a fachada conhecida para outros exercícios que não escolares. Embora haja uma margem de crédito da parte dos pais, a diferença é superior a 10% entre o tempo que pensam que os filhos consagram aos estudos e aquele que realmente passam a fazê-lo: 88% contra 75%, respetivamente", indica.

"Se os rapazes usam a internet sobretudo para jogar em grupo, as raparigas preferem-na para fazer compras. Os jovens também visitam mais 'sites' para adultos", frisa.

De acordo com a análise, a maioria dos adolescentes usa cerca de quatro redes sociais, mas a "consciência desse número só atinge cerca de um terço dos pais, contra mais de metade dos jovens".

"O que se julga conhecer sobre as redes visitadas é dissemelhante em 30%, no caso, por exemplo, da Discord. Com a mesma percentagem de "desafinação", a presença no Facebook é sobrevalorizada pelos pais, uma vez que os jovens, na realidade, migraram para outras redes. A média diária de permanência nas redes sociais supera as duas horas para 61% dos adolescentes", anota.

Relativamente a mensagens eróticas via telemóvel -- sexting, abreviação de sex e texting --, 48% dos progenitores "pais afirmam ter abordado o assunto, enquanto só 27% dos adolescentes confirmaram essa conversa".

"Face ao tempo passado online, e que, de acordo com 40% dos adolescentes, aumentou durante a pandemia, não admirará a exposição a tais perigos", sublinha.