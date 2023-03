O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, acredita que a Igreja Católica fez o que era preciso para garantir que os casos de abusos sexuais dos padres tenham as consequências devidas, mas não entende que a mesma seja responsável por compensar as vítimas, financeiramente, garantindo que sendo nós todos pecadores, os abusadores terão de expiar os seus e assumir as consequências perante as vítimas e a sociedade civil.

Questionado pelos jornalistas à entrada da XIII Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático Católico, que reúne centenas de fiéis no Centro de Congressos da Madeira, sobre a importância das conclusões da Comissão Independente para perceber e apontar os casos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica portuguesa, o Bispo do Funchal destacou o comunicado emitido ontem com os resultados sobre as situações denunciadas na Diocese do Funchal, quatro nomes de acusados (um dos quais desconhecido) e " vai tê-los em conta, mas mais nada. Isto não tem nada a haver com essa problemática", disse.

E, perante a insistência dos jornalistas se estão abertos a continuar esse trabalho dentro da Comissão Diocesana de Proteção das Crianças, Jovens e Adultos Vulneráveis da Diocese do Funchal, lembrou que a Conferência Episcopal Portuguesa já garantiu que irá criar uma nova comissão que trabalhará junto das comissões diocesanas nacionais nessa matéria.

Sobre a necessidade de resolver estas denúncias na Justiça, mas havendo quem defenda a necessidade de dar às vitimas uma compensação material, mais do que a moral, D. Nuno Brás acredita que "a Igreja não é culpada daquilo que os sacerdotes, individualmente, fizeram. Não faz parte do ministério dos sacerdotes cometer pecados, cada um é responsável por aquilo que praticou", disse. "Agora, a Igreja está disponível para ajudar naquilo que são apoios psicológicos dessas vítimas, naquilo que for necessário, mas para isso é preciso saber quem são elas (as vítimas)".

Garantindo que esta questão dos abusos perpetrados por padres "é muito mais grave", recordando que o papa Francisco já pediu perdão pelos pecados cometidos, lembra que, acima da tudo, "o Evangelho foi ofendido, Jesus Cristo foi ofendido, as vítimas foram ofendidas por aqueles que deviam ser os seus guardiões. Enquanto nem sempre fomos capazes de criar estruturas e de responder, tempestivamente, àqueles que foram os problemas, certamente a Igreja, concretamente a Diocese do Funchal, pede perdão às vítimas por nem sempre ter sido capaz de resolver esses problemas de forma correcta".

E concluiu: " Não podemos deixar de estar escandalizados com as nossas falhas e com aquilo que é a falta de competência de saber agir diante destas situações. É óbvio que o modo como há 70 anos eram vistos estes problemas é diferente do modo como é visto hoje. O importante é o nosso senhor Jesus Cristo. O importante é na Igreja, cheia de pecadores, somos todos pecadores."