João Gonzalez está "muito feliz" com prémio Annie mas luta na corrida aos Óscares

O realizador português João Gonzalez disse hoje que a atribuição do prémio Annie ao filme "Ice Merchants", na categoria de Melhor Curta-Metragem, "é uma honra enorme" e afirmou que as próximas semanas serão "intensas" na corrida para os Óscares.

"Aconteça o que acontecer, já estamos muito felizes com o que o filme alcançou até agora", afirmou João Gonzalez, em declarações à agência Lusa, falando ao lado do produtor de "Ice Merchants", Bruno Caetano, ambos ainda em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ficarão até à cerimónia dos Óscares, no dia 12 de março, uma vez que o filme está indicado para melhor curta-metragem de animação, numa nomeação inédita para uma produção portuguesa.

Na 50.ª cerimónia dos prémios Annie, os mais importantes do cinema de animação nos Estados Unidos, que decorreu no sábado à noite (madrugada de hoje na Europa) em Los Angeles, Califórnia, o filme "Ice Merchants", do realizador português João Gonzalez foi premiado na categoria de Melhor Curta-Metragem, tendo "Pinóquio", de Guillermo del Toro, da Netflix, sido distinguido como Melhor Filme e nas categorias de Melhor Animação de Personagem, Melhor Direção, Melhor Música e Melhor Design de Produção.

"É uma honra enorme, obviamente. É um prémio que foi votado por membros da comunidade da animação, portanto há sempre um carinho especial, é sempre bastante especial para nós", declarou João Gonzalez, indicando que é a segunda vez Portugal é distinguido nestes prémios, depois de a realizadora portuguesa Regina Pessoa ter recebido, há dois anos esta distinção.

Para o realizador do filme "Ice Merchants", estes prémios ajudam a "cimentar" a ideia de que, "realmente, o cinema autoral português de animação é uma coisa fortíssima e que tem dado cartas".

Questionado sobre se prémio Annie é um bom presságio na corrida para os Óscares, João Gonzalez respondeu afirmativamente: "Sem dúvida. Aliás, alguns membros da ASIFA-Hollywood, que foi quem votou [nos prémios Annie], também são, muitos deles, eu sei que são, membros da Academia. No entanto, também temos um grande oponente, que também conseguiu alguns prémios Annie".

Sobre a possibilidade de conquistarem um Óscar, o realizador confessou: "Seria algo absolutamente incrível, mas temos de manter os pés na terra. Acho que nenhum de nós acha que é completamente impossível, mas na corrida há, claramente, um ou dois favoritos que em termos mediáticos têm mais projeção que nós".

A próxima semana é a última antes do início dos votos da Academia, que começam no dia 02 de março, contou João Gonzalez, indicando que nos próximos dias estará "na parte mais intensa da campanha" e, depois, na chamada semana dos Óscares, até ao dia 12 de março, participará em vários eventos com exibições do filme.

"Vamos ter uma oportunidade muito boa de apresentar o filme numa 'tour' que passa por vários estudos grandes de animação, inclusive Disney, Pixar e DreamWorks, em que iremos lá pessoalmente, se for possível, apresentar o filme a par com os outros filmes nomeados. Portanto, até o dia 12, os nossos focos estão virados para a promoção do filme o máximo possível", reforçou.

João Gonzalez aproveitou para agradecer a receção do filme nas salas de cinema em Portugal.

"Acima de tudo, nós fazemos filmes para eles serem vistos e esta experiência toda tem-nos proporcionado a oportunidade de mostrar o filme várias vezes e de criar interesse por parte do público, de gente que quer ver o filme, e ficamos, obviamente, com o coração muito quente em saber que o filme está a ser bem recebido e que as pessoas têm saído de casa e ido ao cinema, porque também é sempre algo especial para nós quando as pessoas vêm o nosso trabalho numa sala grande, com um som bom", expôs.

Partilhando da mesma visão, o produtor de "Ice Merchants", Bruno Caetano, disse que o prémio Annie "é uma montra incrível", que permite chegar a produtores e trabalhar com realizadores e autores que aprecia, apesar de querer continuar a trabalhar em projetos ao lado de João Gonzalez, vontade que é recíproca.

Bruno Caetano contou que o despertar de hoje em Los Angeles foi com uma mensagem do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, "que tem sido um aliado fortíssimo nesta campanha para os Óscares, que também acabou por envolver o Annie".

Em sintonia com o realizador, o produtor assegurou que não irão dar tréguas à concorrência para os Óscares, porque irão trabalhar "todos os dias, sem descanso" na promoção do filme "Ice Merchants".

"Vamos ser muito chatos, os mais chatos possível", avisaram.

"Ice Merchants", o terceiro filme de João Gonzalez, é sobre perda e laços familiares, entre um pai e um filho, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

Esta curta-metragem, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução da Cola Animation com Reino Unido e França.

"Ice Merchants" teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais.

O filme está atualmente em exibição nos cinemas portugueses.