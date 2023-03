"Dar mais força aos trabalhadores é para a CDU uma prioridade", diz Edgar Silva

A CDU apresentou hoje, dia 5 de Março. a iniciativa intitulada 'Mais Força aos Trabalhadores0, no quadro de uma jornada de contacto com as populações no concelho de Santa Cruz, nomeadamente na freguesia da Camacha.

"Dar mais força aos trabalhadores é para a CDU uma prioridade quando da parte do Governo da República, de maioria PS e por parte do Governo Regional, de maioria PSD/ CDS, há uma linha de orientação com o objectivo de desvalorizar os salários e os direitos", declarou Edgar Silva citado em nota de imprensa.

No entender do líder comunista "quando crescem as injustiças, aumentam as desigualdades e se agrava a exploração, importa afirmar um outro rumo, e demostrar que é possível uma outra política, que combata a exploração, promova os direitos e respeite quem trabalha".

Para a CDU, "aumentar os salários é uma emergência nacional. Se aumenta o custo de vida e os bens essenciais tiveram aumentos em cerca de 20% no inicio deste ano, é necessário valorizar os salários".

Edgar Silva argumenta que "para além de se tratar de um objectivo justo, porque são os trabalhadores que criam a riqueza, é necessário distribuir a riqueza criada face à economia e os lucros que têm crescido".

De acordo com coordenador da CDU "é necessário valorizar os salários, porque os salários têm perdido poder de compra ao longo dos últimos anos e não chegam para as necessidades de cada um".

"Assim a luta pela valorização dos salários é uma condição fundamental para dar força aos trabalhadores na Região Autónoma da Madeira", insiste, acrescentando que a CDU continuará a desenvolver a iniciativa 'Mais Força aos Trabalhadores', através de outras acções de denúncia dos problemas que afectam a Região, com a apresentação de propostas políticas.