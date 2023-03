CDS diz-se consciente das listas de espera mas assume que Saúde continuará a ser aposta do GR

O CDS considera que o Governo Regional, neste quadriénio da legislatura, teve enorme preocupação com a Saúde e recorre ao exemplo da construção do Novo Hospital Universitário para o demonstrar. O líder parlamentar do partido assume que as listas de espera são ainda um problema, mas diz que o actual executivo está ciente disso e pretende continuar a trabalhar no sentido de reverter a situação.

Em declarações ao DIÁRIO, sobre a manchete de hoje do nosso matutino, Lopes da Fonseca aponta ainda o investimento do actual executivo regional nos recursos humanos, através da contratação de novos médicos e enfermeiros, bem como na valorização da carreira destes profissionais.

Saúde preocupa mais Saúde preocupa mais. A maioria dos inquiridos na sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira elege a Saúde como prioridade do governo que sair das próximas eleições regionais. Seguem-se a Habitação e a Economia, considerada pior do que há quatro anos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Obviamente que a Saúde é um dos sectores que as pessoas gostariam que não houvesse problemas. Mas há problemas na Região, há problemas no continente: todos os dias vemos problemas gravíssimos relativamente aos hospitais a nível nacional e ao Sistema Nacional de Saúde Lopes da Fonseca, líder parlamentar do CDS

No entanto, o centrista assume que, apesar das dificuldades, "a Região tem vindo a apostar e aposta muito mais em termos de Orçamento Regional em Saúde e Educação do que faz o Governo da República". "Reconhecemos que ainda não está tudo, em termos de realização, naquilo que gostaríamos, nomeadamente as listas de espera vão ser uma aposta na próxima legislatura. As populações quando afirmam esta realidade é porque estão preocupadas e nós também estamos: o CDs e o Governo".

Por isso, aponta que continuará a ser uma das áreas prioritárias, a par da habitação. "É fundamental que se continue a apostar na habitação, tal como o Governo tem previsto apostar enormemente nessa área, para fazer face as dificuldades, sobretudo das famílias mais jovens e das pessoas com mais dificuldades", terminou.