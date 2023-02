FC Porto, reduzido a nove, perde com Gil Vicente e fica a oito pontos do Benfica

O FC Porto sofreu hoje a terceira derrota na I Liga portuguesa de futebol, ao perder na receção ao Gil Vicente, por 2-1, num jogo da 22.ª que começou a ganhar e ficou reduzido a nove jogadores.

O iraniano Taremi deu vantagem aos campeões nacionais, logo aos quatro minutos, mas o espanhol Fran Navarro, aos 27, e o brasileiro Murilo, aos 45+2, na conversão de uma grande penalidade, já depois de João Mário ter sido expulso nos 'dragões', com cartão vermelho direto, aos 35.

Os 'azuis e brancos', que ficaram reduzidos a nove no início da segunda parte, com a expulsão de Uribe, por acumulação de amarelos, aos 52, voltaram a perder na competição, após 11 jogos, permanecendo no segundo lugar, mas agora a oito pontos do líder Benfica. O Gil Vicente, que não perde há quatro jogos, segue no 13.º lugar, com 26 pontos.