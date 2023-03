Funchal avança com campanha de vacinação gratuita de cães e gatos

Conforme o DIÁRIO avançou na edição impressa desta quinta-feira, 2 de Março, a Câmara Municipal do Funchal vai dar início no dia 11 à Campanha de Vacinação de cães e gatos do município.

A isenção de taxas da nova campanha de profilaxia médica para cães e gatos foi aprovada em reunião de câmara. A iniciativa vai decorrer em todas as freguesias do concelho e destina-se a cães e gatos com mais de três meses de idade.

Trata-se de um investimento superior a 20 mil euros e insere-se na politica municipal de “bem-estar e cuidado dos animais”. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia do Funchal, Pedro Calado, no final da reunião semanal.

Segundo explicou o autarca, a campanha gratuita inclui a vacinação anti-rábica (com validade de 3 anos), a identificação dos animais com transponder, desparasitação e a emissão de boletim sanitário .

Pedro Calado destacou o “sucesso” da campanha realizada no ano passado em que foram vacinados cerca de 800 animais. O presidente da autarquia do Funchal apontou, conforme revelam as últimas estatísticas, que 40% da população do Funchal tem pelo menos um cão e cerca de 25% tem pelo menos um gato.

Para participar na campanha é necessário inscrever-se, antecipadamente, na respectiva Junta de Freguesia da área de residência, havendo um limite de inscrições. Os detentores dos animais podem aceder a toda a informação através do site do município no endereço: funchal.pt

Na reunião de hoje foi ainda aprovado a prorrogação do prazo de execução, por mais 90 dias, da Empreitada de Promoção da Eficiência Energética nas habitações sociais do bairro do Palheiro Ferreiro, composto por 70 fogos. Um investimento de 1,4 milhões de euros, cuja obra ficará concluída em Junho deste ano.

Pedro Calado explicou que estão a ser feitas intervenções de isolamento térmico, bem como a substituição de caixilharias de alumínio e colocação de painéis solares.