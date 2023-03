Câmara do Porto Moniz limpou escarpas na Ribeira da Janela

Foi durante a semana passada que a Câmara Municipal de Porto Moniz procedeu à limpeza e saneamento de escarpas nas zonas da foz da Ribeira da Janela e no Miradouro do Caminho do Arrudal.

A intervenção foi realizada pelo serviço de rocheiros da Direvção Regional de Estradas, mediante pagamento da Câmara Municipal, com o objevtivo de procurar garantir a segurança em dois troços muito utilizados sobretudo pelos turistas que todos os dias visitam o concelho.

Os trabalhos foram coordenados pela autarquia e tiveram a duração de três dias.

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal, recordou que algumas pessoas da oposição cedo se prontificaram para apontar o dedo à autarquia, pelo encerramento daqueles troços depois da ocorrência de uma derrocada, num acto irresponsável e propagandista. “Desde o primeiro momento que procurámos levar a cabo estes trabalhos com método, sustentação e responsabilidade”, disse.

“Numa primeira fase, requisitamos os serviços do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) tendo em vista a elaboração de um relatório de análise da estabilidade destes dois taludes rochosos”, fundamentou o edil, acrescentando que a intervenção nas escarpas foi executada de acordo com os pressupostos que constam do relatório.

Emanuel Câmara explicou ainda que “depois da autarquia ter estudado o relatório elaborado pelo LREC, procurou garantir os serviços dos rocheiros da Direção Regional de Estradas, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, para poder iniciar os trabalhos”.

Os locais estiveram vedados durante os três dias de intervenção, com interdição de qualquer tipo de circulação numa zona turística que recebe centenas de visitantes todos os dias.

Os trabalhos ficaram concluídos no final da semana passada, mas os troços permanecem ainda encerrados, uma vez que, devido à intervenção realizada, as escarpas carecem ainda de alguma monitorização nos próximos dias.

A Câmara Municipal de Porto Moniz assegura que depois de terem sido realizados os trabalhos necessários, a reabertura dos troços intervencionados apenas acontecerá quando estejam garantidas condições de segurança para circulação de viaturas e pessoas.