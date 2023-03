Compra de carros novos subiu 14% ultrapassando os 5.300 em 2022

Um total de 5,3 mil veículos novos adquiridos no último ano por entidades residentes na RAM, um aumento de 14% comparativamente com 2021, segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado.

No que respeita aos veículos automóveis usados, foram efectuados 14,0 mil registos de transferência, representando uma variação de +28,8% comparativamente a 2021 e de +2,7% em relação a 2019.

No 4.º trimestre de 2022, foi contabilizada a aquisição de 1,3 mil veículos, o que, em relação ao 4.º trimestre de 2021, representou um acréscimo de 151 veículos (+13,6%), refere a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

As Conservatórias da Região registaram, no 4.º trimestre de 2022, a transferência de registo de 3,4 mil veículos automóveis usados, 85,4% dos quais ligeiros de passageiros e 11,5% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 102 veículos pesados, cerca de 3,0% do total.

Em comparação com o 4.º trimestre de 2021, o número de registos foi aumentado em 233, o que traduz um acréscimo homólogo de 7,5% (-3,5% face ao mesmo trimestre de 2019).