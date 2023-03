Aumento do custo de vida agudiza problemas sociais e gera contradições na gestão do território, diz a CDU

No final de um encontro com dirigentes regionais a CDU, que decorreu este sábado, 4 de Março, sede do partido, no Funchal, os comunistas destacaram a necessidade de "combater processos que tendem a agravar as desigualdades sociais e a injustiça ambiental na Região Autónoma da Madeira".

"nesta região insular, não só se agudizam problemas económicos e sociais, designadamente aqueles que decorrem da especulação de preços, do aumento do custo de vida e dos baixos salários, como se intensificam as contradições na gestão e ocupação do território com uma nítida intenção de satisfazer grupos económicos e interesses particulares dos senhores do mando desta terra", afirmou Edgar Silva citado em nota de imprensa.

Como exemplo da "descarada subordinação do interesse público aos interesses privados dos senhores do mando", o coordenador regional da CDU apontou o processo de construção do POC – Programa de Ordenamento Costeiro, que tem por objectivo assegurar a recuperação, valorização, reabilitação e conservação da estrutura e elementos biofísicos, bem como a segurança de pessoas e bens, do território costeiro da ilha da Madeira, assim como promover a sustentabilidade ambiental do território costeiro insular

De acordo com Edgar Silva, "na proposta de POCMAD, em período de consulta pública, é a clara demonstração de que o governo de maioria PSD/CDS coloca em primeiro lugar a protecção aos senhorios do regime. É por essa razão que a Região está atrasada mais de 30 anos quanto à obrigação de ordenamento do litoral e da orla costeira".

"É para satisfazer os senhorios que o programa proposto procura garantir a legitimidade a diversos crimes ambientais e determinados 'mamarrachos' do regime implantados criminosamente no litoral na ilha da Madeira. É pela mesma razão que o POCMAD afirma que a extração de areia no leito do mar deve continuar a atender aos interesses do sector da construção civil. Tudo isto porque o governo está ao serviço dos senhores do mando", reforça o dirigente comunista.

Para a CDU, "são necessárias novas formas de intervenção propositiva com o objectivo de promover um outro rumo para o desenvolvimento regional, em que através da justiça social e com a justiça ambiental seja possível viver melhor na nossa terra", conclui.