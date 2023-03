Troféu Regional Karting Amador entre 16 de Abril e 26 de Novembro

O Troféu Regional de Karting Amador, que será composto por seis provas, vai realizar-se entre 16 de abril e 26 de novembro, com custos de participação muito acessíveis.

O vencedor desta competição irá ter a possibilidade de participar em 2024 numa Rampa, ao volante de um Toyota Yaris da equipa NP Racing.

Esta pretensão da AKM só agora foi possível, pois só há alguns meses foi concretizada a renovação da frota de kartings de aluguer da pista de karting do Faial, adquirida recentemente, que vê assim tornar-se viável o renascimento de uma competição 100% amadora, para além de uma renovada atração para todos aqueles que pretendem alugar um kart e experimentar os seus dotes de pilotagem ao volante destes pequenos bólides.

Criada com o objetivo de permitir a qualquer pessoa, com 18 anos ou mais, competir mesmo que não tenha um kart, esta competição tem ainda como atrativo o facto de ter custos reduzidos, pois para participar no Troféu, que está limitado a 22 pilotos, a inscrição são apenas 50 euros, enquanto que o valor de inscrição por prova é somente 60 euros e inclui utilização do kart de aluguer, capacete (se necessário), gasolina de prova e pneus.

Cada prova é composta por uma sessão de 7 minutos de treinos livres, 8 minutos de treinos cronometrados, uma pré-final com 12 voltas e uma final com 14. Apenas poderão participar neste Troféu pilotos não federados e que não possuam qualquer licença desportiva FPAK referente a 2022 e 2023, excecionando-se co-pilotos e que à data da inscrição tenham, pelo menos, 18 anos.

As inscrições já estão abertas e os interessados poderão formalizar no site da AKM (www.akmadeira.com)

Calendário de provas:

1. 16 de Abril

2. 18 Junho

3. 23 Julho

4. 24 Setembro

5. 22 Outubro

6. 26 Novembro