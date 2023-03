Obras motivam alterações temporárias à circulação rodoviária na Rua Dr. Pita

A Câmara Municipal do Funchal informa que, por motivos de pavimentação, torna-se necessário proceder às seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária:

Na segunda-feira, 3 de Abril, entre as 9h00 e as 13h00, será interrompida a circulação rodoviária no sentido descendente da Rua Dr. Pita, no segmento rodoviário entre a Rotunda das Virtudes e a Rua dos Barreiros. Como alternativa, os veículos que circulam no sentido descendente da Rua Dr. Pita, devem circular pela Rua das Virtudes, Rua da Levada dos Barreiros e Rua dos Barreiros em direção à Rua Dr. Pita.

Na terça-feira, 4 de Abril, entre as 9h00 e as 13h00, fica interrompida a circulação rodoviária no sentido ascendente da Rua Dr. Pita, no segmento rodoviário entre a Rua dos Barreiros e a Rotunda das Virtudes. Como alternativa, os veículos que circulam no sentido ascendente da Rua Dr. Pita, devem circular pela Rua dos Barreiros, Rua da Levada dos Barreiros e Rua das Virtudes, em direção à Rotunda das Virtudes.