JPP estuda formalização de queixa-crime por cartaz vandalizado em Machico

O Juntos Pelo Povo (JPP) refere que dois meses depois volta a ver um cartaz do partido, na entrada da VR1, em Machico, vandalizado, sendo esta a terceira vez que acontece. Devido a recorrência do acto, o partido está a estudar a possibilidade em formalizar uma queixa-crime junto da Polícia de Segurança Pública, por "actos de vandalismo recorrente aos cartazes do partido, visto que a área estar coberta por sistema de videovigilância e, por esse motivo, passível de confirmação".

Sendo uma acção reiterada comprova-se, tal como o JPP já tinha referido, a intolerância democrática que se vive na Região e o incómodo causado perante factos reais que se reflectem no quotidiano dos madeirenses, neste caso em específico, a elevada taxa do IVA praticada na Região Autónoma da Madeira face àquela que é praticada nos Açores: enquanto nós pagamos IVA a 22%, o Açorianos pagam 16% situação que nos coloca a nós, Madeirenses, em clara desvantagem face a outra região ultraperiférica portuguesa. JPP.

"Para o JPP é óbvio o nervosismo quando se fala a verdade. Os madeirenses têm o maior custo de vida das Regiões Autónomas e o JPP não baixará os braços, continuando a informar a população", afirma o partido.

"Se, com estas atitudes pensam que nos intimidam ou que nos vencem pelo cansaço, estão enganados: Em Frente, Sem Medo!", conclui o JPP.