Duas quedas mobilizam bombeiros do Porto Santo

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram chamados a prestar socorro a dois homens vítimas de queda na noite desta quinta-feira. O primeiro alerta foi dado pelas 22 horas, dando conta de que um idoso de 72 anos havia caído numa unidade hoteleira e queixava-se de dores no peito.

Pelas 23h30 a mesma corporação foi alertada para outra queda, no Campo de Baixo, de um homem com cerca de 40 anos. A vítima caiu na via pública e apresentava ferimentos na cabeça.

Ambos foram transportados para o Centro de Saúde local.