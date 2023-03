PSD defende maior articulação com as empresas, digitalização e captação de mais alunos estrangeiros para a UMa

"A par da maior abertura à sociedade civil e da maior articulação com o setor empresarial, assumidas em encontros anteriores do 'Compromisso 2030' enquanto desafios para o futuro, o reforço da aposta em cursos de e-learning, Pós-Laboral e direcionados para os maiores de 23 poderá assumir-se como uma das soluções para que a Universidade da Madeira possa atrair, progressivamente, mais estudantes estrangeiros, tendo por base uma aposta clara na inovação e na tecnologia, áreas cruciais para o desenvolvimento futuro da Região".

Esta foi, segundo o PSD-Madeira, a opinião geral reiterada durante a Conferência 'Universidade da Madeira: olhar o passado para construir o futuro', que teve como oradores Alberto João Jardim, Roland Bachmeier e João Filipe Matos (videoconferência), iniciativa que, integrada no âmbito do 'Compromisso 2030', abordou, conforme explicaram a coordenadora para esta área, Elsa Fernandes, e os subcoordenadores Ricardo Gonçalves e Sónia Abreu, "a história e os princípios que estiveram na base da criação desta Instituição, bem como a evolução registada até à data, tendo sempre como pano de fundo a qualidade do ensino e a satisfação dos alunos".

Nesta conferência foi expressa, também, a necessidade da instituição não só acompanhar, como tem feito, as novas tendências, nomeadamente no campo da digitalização, mas, também, reforçar o seu papel central enquanto polo de formação de novos quadros para estarem ao serviço e prestarem um contributo cada vez mais qualificado à Região, designadamente no setor empresarial.

"A aposta decisiva na investigação e na internacionalização, bem como o reforço do investimento na formação para o mercado global e a necessidade de garantir mais financiamento" foram outros dos temas tratados pelos oradores nesta oportunidade.