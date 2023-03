ONU pede contenção aos agentes estrangeiros na Síria

Um porta-voz do secretário-geral da ONU insistiu na necessidade de reduzir a tensão na Síria e apelou aos agentes estrangeiros para "exercerem contenção", face aos confrontos entre militares norte-americanos e "grupos afiliados" com a Guarda Revolucionária Iraniana.

"É importante que a soberania e a integridade territorial da Síria sejam respeitadas", afirmou o porta-voz adjunto do secretário-geral da ONU, Farhan Haq, em resposta a um jornalista que questionou a presença de soldados norte-americanos no país.

"Ao mesmo tempo, estamos conscientes da complexidade da situação das forças estrangeiras, mas pedimos-lhes que usem contenção".

"Estamos preocupados com a persistência das tensões, e estamos a tentar ver o que podemos fazer para diminuir as tensões das diferentes forças na Síria", acrescentou.

Na tarde de quinta-feira, um suposto drone iraniano disparou contra uma instalação norte-americana, deixando um empreiteiro morto e cinco membros de serviço feridos.

Washington anunciou um ataque aéreo de precisão no nordeste da Síria, no início de sexta-feira.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que os ataques aéreos das forças norte-americanas mataram oito supostos combatentes pró-iranianos, enquanto o número de mortos pode aumentar à medida que várias pessoas são feridas, algumas delas de forma grave.

Na sexta-feira à tarde, depois do anúncio de Washington, a situação agravou-se, com pelo menos mais dois ataques de milícias pró-iranianas em retaliação aos bombardeamentos dos EUA anunciados no início da manhã.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse na sexta-feira que "os Estados Unidos não procuram um conflito com o Irão", mas assegurou que o seu país "está preparado para agir com força para proteger o seu povo".