Protecção Civil participou em 19 simulacros de evacuação nas escolas da Região em Março

O Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, participou, durante o mês de Março, em 19 simulacros e exercícios de evacuação nas escolas.

As iniciativa decorreram no âmbito do projeto 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos'.

Os simulacros, para além de obrigatórios por lei, ajudam à aquisição de hábitos de segurança por parte de toda a comunidade escolar, bem como permitem a detecção de eventuais falhas nos Planos de Emergência atualmente existentes.

As ações contam com a intervenção de meios externos, nomeadamente do Corpo de Bombeiros com responsabilidade de intervenção no concelho da respetiva escola, da Polícia de Segurança Pública e como observadores os técnicos da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e do Serviço Municipal de Protecção Civil do concelho.