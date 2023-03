Simulacro de incêndio e evacuação nos Salesianos

A Escola Salesiana de Artes e Ofícios, no Funchal, foi esta manhã evacuado após alerta de incêndio no âmbito de um simulacro. Em causa um ‘fogo’ simulado no laboratório de ciências e físico-química do referido estabelecimento de ensino, que fez mobilizar um veículo pesado e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por sete operacionais.

O exercício serviu para testar o plano de prevenção e emergência do Colégio Salesiano.