Novos contratos de arrendamento na Madeira cresceram 24,5% no final de 2022

O sector do arrendamento na Madeira melhorou significativamente o número de novos contratos no 4.º trimestre face ao período homólogo, crescendo bem acima da média nacional, sendo que o valor por metro quadrado também aumentou em comparação com o 4.º trimestre de 2021. Os novos contratos aumentaram 24,5%, de 286 no último trimestre de 2021 para 356 no último de 2022, e o valor passou de 6,70 €/m2 para 7,54 €/m2, representando um crescimento de 12,5%.

Na prática, este mercado na Madeira teve o maior aumento homólogo de todas as regiões do país, bem superior, aliás, à média nacional. "No 4.º trimestre de 2022 a renda mediana dos 22.628 novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu 6,91 €/m2. Este valor representa um crescimento homólogo de +10,6%, superior ao observado no trimestre anterior (+7,7%). O número de novos contratos de arrendamento registou um decréscimo face ao 4º trimestre de 2021 (-3,3%)", refere, sendo que na Madeira destaque para o aumento de 9,2% no número de novos contratos face ao trimestre anterior (326), mas uma diminuição de 0,1% no valor (7,55 €/m2).

Face ao 4º trimestre de 2021, a renda mediana aumentou em todas as sub-regiões NUTS III. As rendas mais elevadas registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (10,38 €/m2), Algarve (8,06 €/m2), Área Metropolitana do Porto (7,62 €/m2) e Região Autónoma da Madeira (7,54 €/m2), tendo estas sub-regiões apresentado também crescimentos homólogos superiores ao do país", confere o INE na divulgação desta manhã sobre as Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local.

"No 4º trimestre de 2022, verificou-se um aumento homólogo da renda mediana nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Os municípios com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados registaram também um crescimento homólogo superior ao do país: Lisboa (14,13 €/m2 e +22,4%), Cascais (13,66 €/m2 e +21,0%), Oeiras (12,65 €/m2 e +23,9%) e Porto (10,64 €/m2 e +16,3%)", acrescenta o INE.

Contudo, contrariando em parte a tendência regional, no Funchal o número de novos contratos diminuiu 1,8%, de 228 no 3.º trimestre de 2022 para 224 no 4.º trimestre, embora as 187 do 4.º trimestre de 2021 tenham garantido um aumento de 19,8% um ano depois. Já no valor, a capital manteve o ritmo elevado, onde o metro quadrado custa, em média, 8,93 €/m2, quando no trimestre anterior estava nos 8,58 €/m2 (+4,1%) e no trimestre homólogo estava nos 7,92 €/m2, registando, por isso um aumento 12,8% num ano.