Bombeiros do Funchal “melhor preparados” para garantir segurança à população

O Cais 8 do Funchal acolhe, hoje e amanhã, um workshop em novas tecnologias do socorro, integrado no âmbito do Programa do ‘Mês da Proteção Civil’, iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil.

De acordo com nota enviada à imprensa, numa parceria firmada com o Grupo Renault, foram disponibilizados 8 veículos (com defeitos) para serem usados como suportes de formação, através de exercícios práticos, nomeadamente o desmantelamento controlado de veículos com recurso a ferramentas hidráulicas de última geração; foi testado um sistema de socorro que é utilizado na Fórmula 1 e no desporto automóvel, que permite a extração do piloto ou copiloto com a imobilização da cervical e da coluna lombar; manuseamento de sinistrados simulados com recurso a planos duros côncavos de extração inovadores; utilização do Plug de Emergência para inertizar veículos híbridos ou elétricos; treino com a colocação da manta sobre o veículo que foi incendiado, com posterior extinção do incêndio.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal acompanhou, esta manhã, todas as demonstrações práticas, tendo participado numa delas, designadamente a activação do rebentamento do airbag.

Na ocasião, Pedro Calado destacou a importância desta formação técnica dos bombeiros, ficando melhor preparados quer ao nível do planeamento e antecipação de cenários, através da utilização de novos equipamentos inovadores disponíveis no mercado europeu.

Foram utilizados equipamentos das mais conceituadas marcas do Mundo, dando a conhecer a envolvente técnica e operacional aos Agentes da Proteção Civil e aos Bombeiros.

Alguns dos equipamentos, um investimento da CMF, já existem nas duas Corporações de Bombeiros do Funchal, designadamente a manta antifogo, especialmente concebida para veículos com baterias de lítio, mas também direcionada para veículos elétricos, evitando danos ambientais. Cada manta custa 3 mil euros e dá para 10 utilizações.

O objectivo da autarquia é que este tipo de eventos tenha uma periodicidade bienal, pelo que o próximo será em 2025.

O NTS Madeira 2023, que decorre até sábado no cais 8, destina-se a 100 agentes de proteção civil (APC) da Madeira, e outros 50 de Portugal continental, Açores e Canárias.